https://ria.ru/20221008/most-1822408963.html

Власти Крыма сообщили о загоревшейся цистерне с топливом на Крымском мосту

Власти Крыма сообщили о загоревшейся цистерне с топливом на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Власти Крыма сообщили о загоревшейся цистерне с топливом на Крымском мосту

По предварительным данным, цистерна с топливом горит на одном из участков Крымского моста, идет тушение, арки моста не повреждены, сообщил в своем... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T07:37

2022-10-08T07:37

2022-10-08T08:44

происшествия

республика крым

олег крючков

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. По предварительным данным, цистерна с топливом горит на одном из участков Крымского моста, идет тушение, арки моста не повреждены, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.По его словам, предварительно загорелась цистерна с топливом на одном из участков моста. Крючков указал, что судоходные арки не повреждены. Советник главы Крыма отметил, что ведутся работы по тушению возгорания. "О причинах и последствиях говорить рано", - добавил он.

республика крым

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2022

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происшествия, республика крым, олег крючков, чп на крымском мосту