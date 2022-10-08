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Власти Крыма сообщили о загоревшейся цистерне с топливом на Крымском мосту
Власти Крыма сообщили о загоревшейся цистерне с топливом на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Власти Крыма сообщили о загоревшейся цистерне с топливом на Крымском мосту
По предварительным данным, цистерна с топливом горит на одном из участков Крымского моста, идет тушение, арки моста не повреждены, сообщил в своем... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T07:37
2022-10-08T07:37
2022-10-08T08:44
происшествия
республика крым
олег крючков
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. По предварительным данным, цистерна с топливом горит на одном из участков Крымского моста, идет тушение, арки моста не повреждены, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.По его словам, предварительно загорелась цистерна с топливом на одном из участков моста. Крючков указал, что судоходные арки не повреждены. Советник главы Крыма отметил, что ведутся работы по тушению возгорания. "О причинах и последствиях говорить рано", - добавил он.
республика крым
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происшествия, республика крым, олег крючков, чп на крымском мосту
Происшествия, Республика Крым, Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту
07:37 08.10.2022 (обновлено: 08:44 08.10.2022)
Власти Крыма сообщили о загоревшейся цистерне с топливом на Крымском мосту
Советник главы Крыма Крючков сообщил о загоревшейся цистерне с топливом на Крымском мосту