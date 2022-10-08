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Москалькова прокомментировала взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Москалькова прокомментировала взрыв на Крымском мосту
Москалькова прокомментировала взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Москалькова прокомментировала взрыв на Крымском мосту
Повреждение Крымского моста – это попытка отнять у людей право на передвижение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:11
2022-10-08T15:11
происшествия
татьяна москалькова
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Повреждение Крымского моста – это попытка отнять у людей право на передвижение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека."Россия предприняла огромные усилия улучшить жизнь населения Крыма, чтобы права людей, в том числе право на передвижение и экономические права неукоснительно соблюдались. Произошедшее событие - попытка эти права отнять", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и добавила, что "глубоко потрясена" намеренной попыткой повреждения моста.
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происшествия, татьяна москалькова, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Татьяна Москалькова, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
15:11 08.10.2022
 
Москалькова прокомментировала взрыв на Крымском мосту

Омбудсмен Москалькова назвала ЧП на Крымском мосту попыткой отнять право на передвижение

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Повреждение Крымского моста – это попытка отнять у людей право на передвижение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
"Россия предприняла огромные усилия улучшить жизнь населения Крыма, чтобы права людей, в том числе право на передвижение и экономические права неукоснительно соблюдались. Произошедшее событие - попытка эти права отнять", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и добавила, что "глубоко потрясена" намеренной попыткой повреждения моста.
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ПроисшествияТатьяна МоскальковаРоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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