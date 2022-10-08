https://ria.ru/20221008/moskalkova-1822472009.html

Москалькова прокомментировала взрыв на Крымском мосту

Москалькова прокомментировала взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Москалькова прокомментировала взрыв на Крымском мосту

Повреждение Крымского моста – это попытка отнять у людей право на передвижение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:11

2022-10-08T15:11

2022-10-08T15:11

происшествия

татьяна москалькова

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Повреждение Крымского моста – это попытка отнять у людей право на передвижение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека."Россия предприняла огромные усилия улучшить жизнь населения Крыма, чтобы права людей, в том числе право на передвижение и экономические права неукоснительно соблюдались. Произошедшее событие - попытка эти права отнять", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и добавила, что "глубоко потрясена" намеренной попыткой повреждения моста.

https://ria.ru/20221008/reynsalu-1822449919.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, татьяна москалькова, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту