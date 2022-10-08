https://ria.ru/20221008/miting-1822469940.html

Активисты НОД проводят антиамериканский митинг у посольства США в Москве

Активисты НОД проводят антиамериканский митинг у посольства США в Москве - РИА Новости, 08.10.2022

Активисты НОД проводят антиамериканский митинг у посольства США в Москве

Активисты Национально-освободительного движения (НОД) проводят митинг возле посольства США на площади ДНР в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:59

2022-10-08T14:59

2022-10-08T15:01

в мире

джо байден

нато

центральное разведывательное управление (цру)

сармат (ракета)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Активисты Национально-освободительного движения (НОД) проводят митинг возле посольства США на площади ДНР в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Участники скандируют антиамериканские лозунги, требуя отставки президента Джо Байдена, который, по их словам, провоцирует ядерную войну, а также требуя вывести силы НАТО из стран постсоветского пространства. Транспарант одного из участников гласит, что "удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США".Среди лозунгов также "Киев - русский город", "Украина - это Россия", "Байден доведет США до ядерного гриба", "США и НАТО пошли вон из СССР и стран Варшавского договора".Затем один из активистов в костюме Дядюшки Сэма вывел "Украину" в кандалах, ведя на поводке игрушечную свинью в цветах украинского флага. Кульминацией акции стало появление игрушечной ракеты "Сармат".Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20220928/ssha-1820044622.html

https://ria.ru/20220824/lepestok-1811758636.html

сша

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Митинг у посольства США в Москве с требованием отставки Байдена У посольства США в Москве проходит митинг с требованием отставки Байдена и вывода сил НАТО с постсоветского пространства. На транспаранте одного из участников написано: «Удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США». 2022-10-08T14:59 true PT0M17S

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в мире, джо байден, нато, центральное разведывательное управление (цру), сармат (ракета), сша, россия, украина, национальный антитеррористический комитет рф