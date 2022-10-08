https://ria.ru/20221008/mir-1822411082.html

Генконсульство в Стамбуле получает обращения из-за проблем с картами "Мир"

Генконсульство в Стамбуле получает обращения из-за проблем с картами "Мир" - РИА Новости, 08.10.2022

Генконсульство в Стамбуле получает обращения из-за проблем с картами "Мир"

Генконсульство РФ в Стамбуле заявило РИА Новости, что получает обращения от россиян по поводу проблем с использованием платежной системы "Мир" в Турции. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:06

2022-10-08T08:06

2022-10-08T08:28

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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило РИА Новости, что получает обращения от россиян по поводу проблем с использованием платежной системы "Мир" в Турции.Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank."Относительно проблем пребывания в Турции, возникающих в связи с прекращением использования платёжной системы "Мир", в генеральное консульство поступают отдельные обращения", - заявили РИА Новости в генконсульстве.Говоря о поисках путей урегулирования проблемы, в российском диппредставительстве подчеркнули, что "обсуждение вопросов поиска указанного в силу своего масштаба и специфики не входят в компетенцию генерального консульства и местных органов".

https://ria.ru/20221008/puteshestviya-1822321788.html

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Варвара Скокшина

стамбул, россия, в мире, новости - туризм, платежная система "мир"