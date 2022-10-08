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Генконсульство в Стамбуле получает обращения из-за проблем с картами "Мир" - РИА Новости, 08.10.2022
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Туризм
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Генконсульство в Стамбуле получает обращения из-за проблем с картами "Мир"
Генконсульство в Стамбуле получает обращения из-за проблем с картами "Мир" - РИА Новости, 08.10.2022
Генконсульство в Стамбуле получает обращения из-за проблем с картами "Мир"
Генконсульство РФ в Стамбуле заявило РИА Новости, что получает обращения от россиян по поводу проблем с использованием платежной системы "Мир" в Турции. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:06
2022-10-08T08:28
стамбул
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в мире
туризм
новости - туризм
платежная система "мир"
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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило РИА Новости, что получает обращения от россиян по поводу проблем с использованием платежной системы "Мир" в Турции.Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank."Относительно проблем пребывания в Турции, возникающих в связи с прекращением использования платёжной системы "Мир", в генеральное консульство поступают отдельные обращения", - заявили РИА Новости в генконсульстве.Говоря о поисках путей урегулирования проблемы, в российском диппредставительстве подчеркнули, что "обсуждение вопросов поиска указанного в силу своего масштаба и специфики не входят в компетенцию генерального консульства и местных органов".
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стамбул, россия, в мире, новости - туризм, платежная система "мир"
Стамбул, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм, Платежная система "Мир"
08:06 08.10.2022 (обновлено: 08:28 08.10.2022)
 
Генконсульство в Стамбуле получает обращения из-за проблем с картами "Мир"

Генконсульство в Стамбуле получает обращения от россиян из-за проблем с картами "Мир"

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Карта "Мир". Архивное фото
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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило РИА Новости, что получает обращения от россиян по поводу проблем с использованием платежной системы "Мир" в Турции.
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank.
"Относительно проблем пребывания в Турции, возникающих в связи с прекращением использования платёжной системы "Мир", в генеральное консульство поступают отдельные обращения", - заявили РИА Новости в генконсульстве.
Говоря о поисках путей урегулирования проблемы, в российском диппредставительстве подчеркнули, что "обсуждение вопросов поиска указанного в силу своего масштаба и специфики не входят в компетенцию генерального консульства и местных органов".
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