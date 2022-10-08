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Макрон ответил Байдену на слова о ядерной угрозе - РИА Новости, 08.10.2022
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Макрон ответил Байдену на слова о ядерной угрозе
Макрон ответил Байдену на слова о ядерной угрозе - РИА Новости, 08.10.2022
Макрон ответил Байдену на слова о ядерной угрозе
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на слова американского коллеги Джо Байдена о том, что миру грозит ядерная война, пишет британское издание Daily Mail. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:05
2022-10-08T16:21
в мире
эммануэль макрон
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на слова американского коллеги Джо Байдена о том, что миру грозит ядерная война, пишет британское издание Daily Mail.Когда на саммите ЕС в Праге его спросили о высказываниях Байдена, Эммануэль Макрон отнесся к ним критически.В среду Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20221008/bayden-1822425046.html
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в мире, эммануэль макрон, джо байден, владимир путин, франция, россия, прага, евросоюз, карибский кризис
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Владимир Путин, Франция, Россия, Прага, Евросоюз, Карибский кризис
15:05 08.10.2022 (обновлено: 16:21 08.10.2022)
 
Макрон ответил Байдену на слова о ядерной угрозе

Президент Франции Макрон призвал Байдена к осторожности после слов о ядерной угрозе

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на слова американского коллеги Джо Байдена о том, что миру грозит ядерная война, пишет британское издание Daily Mail.
Когда на саммите ЕС в Праге его спросили о высказываниях Байдена, Эммануэль Макрон отнесся к ним критически.

"Я всегда отказывался участвовать в политических выдумках, особенно когда речь идет о ядерном оружии. В этом вопросе мы должны быть очень осторожны", — цитирует слова президента Франции СМИ.

В среду Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 10:21
В США обрушились на Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне"
 
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