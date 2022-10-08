https://ria.ru/20221008/makron-1822471039.html

Макрон ответил Байдену на слова о ядерной угрозе

Макрон ответил Байдену на слова о ядерной угрозе - РИА Новости, 08.10.2022

Макрон ответил Байдену на слова о ядерной угрозе

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на слова американского коллеги Джо Байдена о том, что миру грозит ядерная война, пишет британское издание Daily Mail. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:05

2022-10-08T15:05

2022-10-08T16:21

в мире

эммануэль макрон

джо байден

владимир путин

франция

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на слова американского коллеги Джо Байдена о том, что миру грозит ядерная война, пишет британское издание Daily Mail.Когда на саммите ЕС в Праге его спросили о высказываниях Байдена, Эммануэль Макрон отнесся к ним критически.В среду Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

https://ria.ru/20221008/bayden-1822425046.html

франция

россия

прага

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в мире, эммануэль макрон, джо байден, владимир путин, франция, россия, прага, евросоюз, карибский кризис