https://ria.ru/20221008/magate-1822460432.html
Глава МАГАТЭ планирует в ближайшее время посетить Россию
Глава МАГАТЭ планирует в ближайшее время посетить Россию - РИА Новости, 08.10.2022
Глава МАГАТЭ планирует в ближайшее время посетить Россию
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Россию, а затем вернется на Украину по вопросу о РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:03
2022-10-08T14:03
2022-10-08T14:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
магатэ
в мире
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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Россию, а затем вернется на Украину по вопросу о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС."Возобновление обстрелов, поражающих единственный источник внешней энергии станции, является в высшей степени безответственным. Запорожскую АЭС надо защищать", - сказал Гросси, его заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ."В ближайшее время я поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь в Украину, чтобы договориться о зоне ядерной безопасности и защиты вокруг станции. Это абсолютная и неотложная необходимость", - добавил глава агентства.
https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, магатэ, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, МАГАТЭ, В мире
14:03 08.10.2022 (обновлено: 14:09 08.10.2022)
Глава МАГАТЭ планирует в ближайшее время посетить Россию
Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию, а затем вернуться на Украину