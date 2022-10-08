https://ria.ru/20221008/magate-1822460432.html

Глава МАГАТЭ планирует в ближайшее время посетить Россию

Глава МАГАТЭ планирует в ближайшее время посетить Россию - РИА Новости, 08.10.2022

Глава МАГАТЭ планирует в ближайшее время посетить Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Россию, а затем вернется на Украину по вопросу о РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:03

2022-10-08T14:03

2022-10-08T14:09

специальная военная операция на украине

россия

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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Россию, а затем вернется на Украину по вопросу о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС."Возобновление обстрелов, поражающих единственный источник внешней энергии станции, является в высшей степени безответственным. Запорожскую АЭС надо защищать", - сказал Гросси, его заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ."В ближайшее время я поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь в Украину, чтобы договориться о зоне ядерной безопасности и защиты вокруг станции. Это абсолютная и неотложная необходимость", - добавил глава агентства.

https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

россия, украина, магатэ, в мире