https://ria.ru/20221008/lukashenko-1822538278.html
Лукашенко объяснил, почему не собирается "бегать по магазинам"
Лукашенко объяснил, почему не собирается "бегать по магазинам" - РИА Новости, 08.10.2022
Лукашенко объяснил, почему не собирается "бегать по магазинам"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников, что не собирается бегать по магазинам, чтобы проверять уровень цен. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:29
2022-10-08T21:29
2022-10-08T22:25
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников, что не собирается бегать по магазинам, чтобы проверять уровень цен.Глава белорусского государства 6 октября провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, на котором раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране."Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Всё в наших руках! Работайте – что вы еще от меня хотите?.. Но по магазинам я бегать не буду", - сказал Лукашенко в четверг на совещании, соответствующий видеофрагмент которого опубликовал в субботу близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".Глава государства при этом пояснил, что иногда и хочет зайти в магазин зайти, но после более чем двадцатилетней работы президентом страны ему как-то стыдно."Поэтому, пожалуйста, выполняйте каждый свои функции. Делайте так, чтобы было людям хорошо", - поставил задачу перед чиновниками Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20221007/moratoriy-1822319025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
21:29 08.10.2022 (обновлено: 22:25 08.10.2022)
Лукашенко объяснил, почему не собирается "бегать по магазинам"
Лукашенко предупредил чиновников, что "не будет бегать по магазинам", проверяя уровень цен
МИНСК, 8 окт – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил
чиновников, что не собирается бегать по магазинам, чтобы проверять уровень цен.
Глава белорусского государства 6 октября провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, на котором раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.
"Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Всё в наших руках! Работайте – что вы еще от меня хотите?.. Но по магазинам я бегать не буду", - сказал Лукашенко
в четверг на совещании, соответствующий видеофрагмент которого опубликовал в субботу близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
Глава государства при этом пояснил, что иногда и хочет зайти в магазин зайти, но после более чем двадцатилетней работы президентом страны ему как-то стыдно.
"Чего ты пришёл в магазин? Купить что-то? Так мне купят и привезут, если надо - обеспечат. Поэтому не скажешь, что я пришёл что-то купить. Попиариться?.. Мне это тоже не надо. Мне стыдно, поверьте – хочу зайти, но мне стыдно. И потом, это толпа народу", - поделился рассуждениями белорусский лидер.
"Поэтому, пожалуйста, выполняйте каждый свои функции. Делайте так, чтобы было людям хорошо", - поставил задачу перед чиновниками Александр Лукашенко.