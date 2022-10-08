https://ria.ru/20221008/lnr-1822495960.html

МГБ ЛНР подтвердило задержание диверсантов на территории республики

МГБ ЛНР подтвердило задержание диверсантов на территории республики - РИА Новости, 08.10.2022

МГБ ЛНР подтвердило задержание диверсантов на территории республики

Министерство госбезопасности ЛНР подтверждает задержание группы диверсантов, планировавших теракты на территории республики. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:30

2022-10-08T17:30

2022-10-08T17:37

в мире

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Министерство госбезопасности ЛНР подтверждает задержание группы диверсантов, планировавших теракты на территории республики."Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов Республики", - заявил представитель ведомства РИА Новости.На официальном сайте МГБ ЛНР опубликовано видео, где один из задержанных рассказывает о деятельности группы."Мы работали группой. Заходили мы через Х (название населенного пункта скрыто – ред.). Работу сделали всю. Установили (взрывное устройство – ред.). Взрывать по идее должны были не мы. Всех участников группы я не знаю. Мы должны были заминировать мост у деревни и пару объектов, которые указаны были, как оказалось потом, это были детские садики", - рассказал задержанный.

https://ria.ru/20221008/most-1822493016.html

луганская народная республика

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признание украинского диверсанта, который планировал теракт в ЛНР В ЛНР задержали группу украинских диверсантов, планировавших теракты на севере республики, в том числе подрыв детских садов, сообщил источник РИА Новости 2022-10-08T17:30 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика