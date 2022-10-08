https://ria.ru/20221008/lnr-1822495960.html
МГБ ЛНР подтвердило задержание диверсантов на территории республики
МГБ ЛНР подтвердило задержание диверсантов на территории республики - РИА Новости, 08.10.2022
МГБ ЛНР подтвердило задержание диверсантов на территории республики
Министерство госбезопасности ЛНР подтверждает задержание группы диверсантов, планировавших теракты на территории республики. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:30
2022-10-08T17:30
2022-10-08T17:37
в мире
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822496464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f605616b1baf89b27e7863709c765e4.jpg
ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Министерство госбезопасности ЛНР подтверждает задержание группы диверсантов, планировавших теракты на территории республики."Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов Республики", - заявил представитель ведомства РИА Новости.На официальном сайте МГБ ЛНР опубликовано видео, где один из задержанных рассказывает о деятельности группы."Мы работали группой. Заходили мы через Х (название населенного пункта скрыто – ред.). Работу сделали всю. Установили (взрывное устройство – ред.). Взрывать по идее должны были не мы. Всех участников группы я не знаю. Мы должны были заминировать мост у деревни и пару объектов, которые указаны были, как оказалось потом, это были детские садики", - рассказал задержанный.
https://ria.ru/20221008/most-1822493016.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822496464_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f25a3da4640d5ca7d469c57e09a9a617.jpg
Признание украинского диверсанта, который планировал теракт в ЛНР
В ЛНР задержали группу украинских диверсантов, планировавших теракты на севере республики, в том числе подрыв детских садов, сообщил источник РИА Новости
2022-10-08T17:30
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
В мире, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
17:30 08.10.2022 (обновлено: 17:37 08.10.2022)
МГБ ЛНР подтвердило задержание диверсантов на территории республики
Министерство безопасности ЛНР подтвердило задержание диверсантов на территории республики