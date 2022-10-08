https://ria.ru/20221008/lnr-1822493247.html
В ЛНР задержали украинских диверсантов, заявил источник
В ЛНР задержали украинских диверсантов, заявил источник - РИА Новости, 08.10.2022
В ЛНР задержали украинских диверсантов, заявил источник
Луганские силовики задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группировки, которые планировали теракты на территории ЛНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:11
2022-10-08T17:11
2022-10-08T17:40
луганская народная республика
киев
безопасность
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 окт — РИА Новости. Луганские силовики задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группировки, которые планировали теракты на территории ЛНР, сообщили РИА Новости в Министерстве госбезопасности республики."Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов республики", — сказал собеседник агентства.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что задержанные планировали подорвать здания детских садов."В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов", — заявил источник.ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области Украины вошли в состав России по итогам референдумов на этих территориях.
https://ria.ru/20221007/diversant-1822304929.html
луганская народная республика
киев
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Признание украинского диверсанта, который планировал теракт в ЛНР
В ЛНР задержали группу украинских диверсантов, планировавших теракты на севере республики, в том числе подрыв детских садов, сообщил источник РИА Новости
2022-10-08T17:11
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, киев, безопасность, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Киев, Безопасность, Вооруженные силы Украины
17:11 08.10.2022 (обновлено: 17:40 08.10.2022)
В ЛНР задержали украинских диверсантов, заявил источник
В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших серию терактов