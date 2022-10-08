https://ria.ru/20221008/lnr-1822493247.html

В ЛНР задержали украинских диверсантов, заявил источник

В ЛНР задержали украинских диверсантов, заявил источник - РИА Новости, 08.10.2022

В ЛНР задержали украинских диверсантов, заявил источник

Луганские силовики задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группировки, которые планировали теракты на территории ЛНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:11

2022-10-08T17:11

2022-10-08T17:40

луганская народная республика

киев

безопасность

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822496464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f605616b1baf89b27e7863709c765e4.jpg

ЛУГАНСК, 8 окт — РИА Новости. Луганские силовики задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группировки, которые планировали теракты на территории ЛНР, сообщили РИА Новости в Министерстве госбезопасности республики."Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов республики", — сказал собеседник агентства.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что задержанные планировали подорвать здания детских садов."В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов", — заявил источник.ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области Украины вошли в состав России по итогам референдумов на этих территориях.

https://ria.ru/20221007/diversant-1822304929.html

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признание украинского диверсанта, который планировал теракт в ЛНР В ЛНР задержали группу украинских диверсантов, планировавших теракты на севере республики, в том числе подрыв детских садов, сообщил источник РИА Новости 2022-10-08T17:11 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, киев, безопасность, вооруженные силы украины