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В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 08.10.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк и два бронетранспортера, сообщила в субботу Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:16
2022-10-08T10:16
2022-10-08T10:16
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк и два бронетранспортера, сообщила в субботу Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; один танк; два бронетранспортёра; восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/lnr-1821201220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
В мире, Луганская Народная Республика
В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных и двух БТР за сутки