https://ria.ru/20221008/lnr-1822424486.html

В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 08.10.2022

В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк и два бронетранспортера, сообщила в субботу Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:16

2022-10-08T10:16

2022-10-08T10:16

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк и два бронетранспортера, сообщила в субботу Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; один танк; два бронетранспортёра; восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/lnr-1821201220.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика