https://ria.ru/20221008/limarenko-1822406817.html

Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на "признание" южных Курил японскими

Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на "признание" южных Курил японскими - РИА Новости, 08.10.2022

Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на "признание" южных Курил японскими

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Украины о принадлежности Курильских островов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T06:43

2022-10-08T06:43

2022-10-08T07:47

валерий лимаренко

владимир зеленский

россия

япония

ссср

спор вокруг статуса курильских островов

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Украины о принадлежности Курильских островов.Ранее Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о "признании" южных Курил "оккупированной Россией территорией Японии".По его словам, проголосовав в 2020 году за поправки к Конституции, "жители страны и Сахалинской области, в частности, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачТокио двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220906/kisida-1814780684.html

россия

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

валерий лимаренко, владимир зеленский, россия, япония, ссср, спор вокруг статуса курильских островов