06:43 08.10.2022 (обновлено: 07:47 08.10.2022)
Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на "признание" южных Курил японскими
Губернатор Сахалина Лимаренко назвал нелепым решение Зеленского признать Курилы японскими
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сахалинской областиГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сахалинской области
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Украины о принадлежности Курильских островов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о "признании" южных Курил "оккупированной Россией территорией Японии".
"Курильские острова – территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства – недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты", – написал Лимаренко в Telegram.
По его словам, проголосовав в 2020 году за поправки к Конституции, "жители страны и Сахалинской области, в частности, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе".
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачТокио двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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