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Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на "признание" южных Курил японскими - РИА Новости, 08.10.2022
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Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на "признание" южных Курил японскими
Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на "признание" южных Курил японскими - РИА Новости, 08.10.2022
Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на "признание" южных Курил японскими
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Украины о принадлежности Курильских островов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T06:43
2022-10-08T07:47
валерий лимаренко
владимир зеленский
россия
япония
ссср
спор вокруг статуса курильских островов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Украины о принадлежности Курильских островов.Ранее Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о "признании" южных Курил "оккупированной Россией территорией Японии".По его словам, проголосовав в 2020 году за поправки к Конституции, "жители страны и Сахалинской области, в частности, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачТокио двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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валерий лимаренко, владимир зеленский, россия, япония, ссср, спор вокруг статуса курильских островов
Валерий Лимаренко, Владимир Зеленский, Россия, Япония, СССР, Спор вокруг статуса Курильских островов
06:43 08.10.2022 (обновлено: 07:47 08.10.2022)
 
Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на "признание" южных Курил японскими

Губернатор Сахалина Лимаренко назвал нелепым решение Зеленского признать Курилы японскими

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сахалинской областиГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сахалинской области
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Украины о принадлежности Курильских островов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о "признании" южных Курил "оккупированной Россией территорией Японии".
"Курильские острова – территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства – недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты", – написал Лимаренко в Telegram.
По его словам, проголосовав в 2020 году за поправки к Конституции, "жители страны и Сахалинской области, в частности, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе".
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачТокио двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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Валерий ЛимаренкоВладимир ЗеленскийРоссияЯпонияСССРСпор вокруг статуса Курильских островов
 
 
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