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Россия помогает Латинской Америке в вопросах безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
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Россия помогает Латинской Америке в вопросах безопасности, заявил Лавров
Россия помогает Латинской Америке в вопросах безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Россия помогает Латинской Америке в вопросах безопасности, заявил Лавров
Россия помогает странам Латинской Америки в сферах продовольственной и энергетической безопасности, несмотря на санкции Запада, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:31
2022-10-08T12:31
сергей лавров
россия
латинская америка
организация американских государств
евросоюз
бразилия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия помогает странам Латинской Америки в сферах продовольственной и энергетической безопасности, несмотря на санкции Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Продолжаем оказывать содействие латиноамериканцам в обеспечении их продовольственной и энергетической безопасности. Не прекращаются поставки наших удобрений – только за январь-июнь российские компании отгрузили их на сумму 3,7 миллиарда долларов", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".По его словам, товарооборот России с регионом за первые шесть месяцев текущего года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к 11 миллиардам долларов.Лавров добавил, что объем торговли только с Бразилией – ведущим партнером в регионе – за январь-май увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 50,6%.Министр подчеркнул, что для России Латинская Америка – регион дружественный и перспективный.Он считает вполне закономерным тот факт, что ни одна из стран Латинской Америки не присоединилась к антироссийским санкциям – ни в 2014 году, ни сейчас.Около трети стран Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них - Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор и Сент-Винсент и Гренадины.
https://ria.ru/20221008/lavrov-1822445088.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/rt-1814252745.html
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латинская америка
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сергей лавров, россия, латинская америка, организация американских государств, евросоюз, бразилия, в мире
Сергей Лавров, Россия, Латинская Америка, Организация американских государств, Евросоюз, Бразилия, В мире
12:31 08.10.2022
 
Россия помогает Латинской Америке в вопросах безопасности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия помогает Латинской Америке в сферах безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия помогает странам Латинской Америки в сферах продовольственной и энергетической безопасности, несмотря на санкции Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Продолжаем оказывать содействие латиноамериканцам в обеспечении их продовольственной и энергетической безопасности. Не прекращаются поставки наших удобрений – только за январь-июнь российские компании отгрузили их на сумму 3,7 миллиарда долларов", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:23
Отношения России с государствами АТР активизировались, заявил Лавров
По его словам, товарооборот России с регионом за первые шесть месяцев текущего года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к 11 миллиардам долларов.
Лавров добавил, что объем торговли только с Бразилией – ведущим партнером в регионе – за январь-май увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 50,6%.
Министр подчеркнул, что для России Латинская Америка – регион дружественный и перспективный.
"Налажен политический диалог, который продолжается и сегодня, несмотря на давление со стороны США и ЕС... Мы говорим и, уверен, слышим друг друга", - добавил глава МИД РФ.
Он считает вполне закономерным тот факт, что ни одна из стран Латинской Америки не присоединилась к антироссийским санкциям – ни в 2014 году, ни сейчас.
"Мы готовы к дальнейшему развитию отношений... со всеми нашими латиноамериканскими друзьями, в том объеме, в котором к этому готовы они. Наш подход здесь абсолютно искренен, мы не ставим их перед выбором – "с кем им быть". У нас своей "доктрины Монро" не было и нет. Мы за равноправное, взаимовыгодное сотрудничество на прагматичной, деидеологизированной основе. За наведение мостов, а не возведение стен", - заключил министр.
Около трети стран Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них - Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.
Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор и Сент-Винсент и Гренадины.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 17:51В мире
Российская "мягкая сила" завоевывает Латинскую Америку, пишут СМИ
 
Сергей ЛавровРоссияЛатинская АмерикаОрганизация американских государствЕвросоюзБразилияВ мире
 
 
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