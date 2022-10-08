Россия помогает Латинской Америке в вопросах безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия помогает Латинской Америке в сферах безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия помогает странам Латинской Америки в сферах продовольственной и энергетической безопасности, несмотря на санкции Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Продолжаем оказывать содействие латиноамериканцам в обеспечении их продовольственной и энергетической безопасности. Не прекращаются поставки наших удобрений – только за январь-июнь российские компании отгрузили их на сумму 3,7 миллиарда долларов", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, товарооборот России с регионом за первые шесть месяцев текущего года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к 11 миллиардам долларов.
Лавров добавил, что объем торговли только с Бразилией – ведущим партнером в регионе – за январь-май увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 50,6%.
Министр подчеркнул, что для России Латинская Америка – регион дружественный и перспективный.
"Налажен политический диалог, который продолжается и сегодня, несмотря на давление со стороны США и ЕС... Мы говорим и, уверен, слышим друг друга", - добавил глава МИД РФ.
Он считает вполне закономерным тот факт, что ни одна из стран Латинской Америки не присоединилась к антироссийским санкциям – ни в 2014 году, ни сейчас.
"Мы готовы к дальнейшему развитию отношений... со всеми нашими латиноамериканскими друзьями, в том объеме, в котором к этому готовы они. Наш подход здесь абсолютно искренен, мы не ставим их перед выбором – "с кем им быть". У нас своей "доктрины Монро" не было и нет. Мы за равноправное, взаимовыгодное сотрудничество на прагматичной, деидеологизированной основе. За наведение мостов, а не возведение стен", - заключил министр.