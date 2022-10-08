https://ria.ru/20221008/lavrov-1822446582.html

Россия помогает Латинской Америке в вопросах безопасности, заявил Лавров

Россия помогает Латинской Америке в вопросах безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022

Россия помогает Латинской Америке в вопросах безопасности, заявил Лавров

Россия помогает странам Латинской Америки в сферах продовольственной и энергетической безопасности, несмотря на санкции Запада, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:31

2022-10-08T12:31

2022-10-08T12:31

сергей лавров

россия

латинская америка

организация американских государств

евросоюз

бразилия

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия помогает странам Латинской Америки в сферах продовольственной и энергетической безопасности, несмотря на санкции Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Продолжаем оказывать содействие латиноамериканцам в обеспечении их продовольственной и энергетической безопасности. Не прекращаются поставки наших удобрений – только за январь-июнь российские компании отгрузили их на сумму 3,7 миллиарда долларов", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".По его словам, товарооборот России с регионом за первые шесть месяцев текущего года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к 11 миллиардам долларов.Лавров добавил, что объем торговли только с Бразилией – ведущим партнером в регионе – за январь-май увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 50,6%.Министр подчеркнул, что для России Латинская Америка – регион дружественный и перспективный.Он считает вполне закономерным тот факт, что ни одна из стран Латинской Америки не присоединилась к антироссийским санкциям – ни в 2014 году, ни сейчас.Около трети стран Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них - Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор и Сент-Винсент и Гренадины.

https://ria.ru/20221008/lavrov-1822445088.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/rt-1814252745.html

россия

латинская америка

бразилия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, латинская америка, организация американских государств, евросоюз, бразилия, в мире