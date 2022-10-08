https://ria.ru/20221008/lavrov-1822441979.html

Лавров прокомментировал ядерную риторику Запада

Лавров прокомментировал ядерную риторику Запада - РИА Новости, 08.10.2022

Лавров прокомментировал ядерную риторику Запада

США и их союзники пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот в контексте конфликта на Украине, при этом пытаясь исказить реальность, обвиняя Россию в... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:05

2022-10-08T12:05

2022-10-08T12:05

в мире

сергей лавров

владимир зеленский

сша

россия

украина

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США и их союзники пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот в контексте конфликта на Украине, при этом пытаясь исказить реальность, обвиняя Россию в том, что ядерные угрозы исходят именно от нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В контексте кризиса вокруг Украины именно американцы и их союзники активно пытаются ввести в публичный оборот ядерную риторику", - отметил он в интервью газете "Аргументы и факты".Министр также напомнил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в этом году, Владимир Зеленский назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, оставшегося в стране после распада СССР, после этого ядерная тематика стала активно обыгрываться западными политиками."Но западники все передергивают, пытаются представить дело так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения на Украине. В ход идут различные манипуляции и откровенная ложь. Впрочем, к этому все уже давно привыкли", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20220923/ssha-1819086209.html

https://ria.ru/20221006/diplomatiya-1821958687.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, владимир зеленский, сша, россия, украина