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Лавров прокомментировал ядерную риторику Запада - РИА Новости, 08.10.2022
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Лавров прокомментировал ядерную риторику Запада
Лавров прокомментировал ядерную риторику Запада - РИА Новости, 08.10.2022
Лавров прокомментировал ядерную риторику Запада
США и их союзники пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот в контексте конфликта на Украине, при этом пытаясь исказить реальность, обвиняя Россию в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:05
2022-10-08T12:05
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
сша
россия
украина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США и их союзники пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот в контексте конфликта на Украине, при этом пытаясь исказить реальность, обвиняя Россию в том, что ядерные угрозы исходят именно от нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В контексте кризиса вокруг Украины именно американцы и их союзники активно пытаются ввести в публичный оборот ядерную риторику", - отметил он в интервью газете "Аргументы и факты".Министр также напомнил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в этом году, Владимир Зеленский назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, оставшегося в стране после распада СССР, после этого ядерная тематика стала активно обыгрываться западными политиками."Но западники все передергивают, пытаются представить дело так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения на Украине. В ход идут различные манипуляции и откровенная ложь. Впрочем, к этому все уже давно привыкли", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20220923/ssha-1819086209.html
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в мире, сергей лавров, владимир зеленский, сша, россия, украина
В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, США, Россия, Украина
12:05 08.10.2022
 
Лавров прокомментировал ядерную риторику Запада

Лавров: Запад использует ядерную риторику, обвиняя Россию в якобы исходящих от нее угрозах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США и их союзники пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот в контексте конфликта на Украине, при этом пытаясь исказить реальность, обвиняя Россию в том, что ядерные угрозы исходят именно от нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В контексте кризиса вокруг Украины именно американцы и их союзники активно пытаются ввести в публичный оборот ядерную риторику", - отметил он в интервью газете "Аргументы и факты".
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США заявили, что очень серьезно относятся к "ядерной риторике" России
Министр также напомнил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в этом году, Владимир Зеленский назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, оставшегося в стране после распада СССР, после этого ядерная тематика стала активно обыгрываться западными политиками.
"Но западники все передергивают, пытаются представить дело так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения на Украине. В ход идут различные манипуляции и откровенная ложь. Впрочем, к этому все уже давно привыкли", - сказал Лавров.
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