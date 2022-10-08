Лавров прокомментировал ядерную риторику Запада
Лавров: Запад использует ядерную риторику, обвиняя Россию в якобы исходящих от нее угрозах
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США и их союзники пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот в контексте конфликта на Украине, при этом пытаясь исказить реальность, обвиняя Россию в том, что ядерные угрозы исходят именно от нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В контексте кризиса вокруг Украины именно американцы и их союзники активно пытаются ввести в публичный оборот ядерную риторику", - отметил он в интервью газете "Аргументы и факты".
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Министр также напомнил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в этом году, Владимир Зеленский назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, оставшегося в стране после распада СССР, после этого ядерная тематика стала активно обыгрываться западными политиками.
"Но западники все передергивают, пытаются представить дело так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения на Украине. В ход идут различные манипуляции и откровенная ложь. Впрочем, к этому все уже давно привыкли", - сказал Лавров.