https://ria.ru/20221008/kursy-1822422765.html

В Ростове-на-Дону откроют курсы военной и медицинской подготовки

В Ростове-на-Дону откроют курсы военной и медицинской подготовки - РИА Новости, 08.10.2022

В Ростове-на-Дону откроют курсы военной и медицинской подготовки

Бесплатные краткосрочные курсы военной и медицинской подготовки откроют в Ростове-на-Дону для всех желающих, сообщил губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:01

2022-10-08T10:01

2022-10-08T10:01

общество

василий голубев

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Бесплатные краткосрочные курсы военной и медицинской подготовки откроют в Ростове-на-Дону для всех желающих, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Решили организовать в Ростове-на-Дону курсы военной и медицинской подготовки - на базе государственного военного учебного центра при ДГТУ- по адресу: улица Шаповалова, 2", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что на краткосрочных курсах все желающие совершеннолетние граждане смогут бесплатно получить или повысить военные навыки, а также умения по оказанию медпомощи. Предусмотрена как теоретическая, так и практическая подготовка.Записаться на курсы можно по телефону колл-центра 112 либо оставив электронную заявку на сайте: dobrovolec61.ru или доброволец61.рф. "Прошу руководителей донских предприятий оказать максимальное содействие тем, кто пожелает пройти дополнительную военную подготовку", - отметил Голубев.

https://ria.ru/20221006/kursy-1821879636.html

https://ria.ru/20221007/podgotovka-1822175070.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, василий голубев, ростов-на-дону, ростовская область