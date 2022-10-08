https://ria.ru/20221008/kursy-1822422765.html
В Ростове-на-Дону откроют курсы военной и медицинской подготовки
В Ростове-на-Дону откроют курсы военной и медицинской подготовки - РИА Новости, 08.10.2022
В Ростове-на-Дону откроют курсы военной и медицинской подготовки
Бесплатные краткосрочные курсы военной и медицинской подготовки откроют в Ростове-на-Дону для всех желающих, сообщил губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:01
2022-10-08T10:01
2022-10-08T10:01
общество
василий голубев
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Бесплатные краткосрочные курсы военной и медицинской подготовки откроют в Ростове-на-Дону для всех желающих, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Решили организовать в Ростове-на-Дону курсы военной и медицинской подготовки - на базе государственного военного учебного центра при ДГТУ- по адресу: улица Шаповалова, 2", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что на краткосрочных курсах все желающие совершеннолетние граждане смогут бесплатно получить или повысить военные навыки, а также умения по оказанию медпомощи. Предусмотрена как теоретическая, так и практическая подготовка.Записаться на курсы можно по телефону колл-центра 112 либо оставив электронную заявку на сайте: dobrovolec61.ru или доброволец61.рф. "Прошу руководителей донских предприятий оказать максимальное содействие тем, кто пожелает пройти дополнительную военную подготовку", - отметил Голубев.
https://ria.ru/20221006/kursy-1821879636.html
https://ria.ru/20221007/podgotovka-1822175070.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий голубев, ростов-на-дону, ростовская область
Общество, Василий Голубев, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону откроют курсы военной и медицинской подготовки
В Ростове-на-Дону откроют краткосрочные курсы военной и медицинской подготовки
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости.
Бесплатные краткосрочные курсы военной и медицинской подготовки откроют в Ростове-на-Дону для всех желающих, сообщил
губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Решили организовать в Ростове-на-Дону курсы военной и медицинской подготовки - на базе государственного военного учебного центра при ДГТУ- по адресу: улица Шаповалова, 2", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на краткосрочных курсах все желающие совершеннолетние граждане смогут бесплатно получить или повысить военные навыки, а также умения по оказанию медпомощи. Предусмотрена как теоретическая, так и практическая подготовка.
Записаться на курсы можно по телефону колл-центра 112 либо оставив электронную заявку на сайте: dobrovolec61.ru или доброволец61.рф. "Прошу руководителей донских предприятий оказать максимальное содействие тем, кто пожелает пройти дополнительную военную подготовку", - отметил Голубев.