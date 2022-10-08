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В Темрюкском районе Кубани ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 08.10.2022
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В Темрюкском районе Кубани ввели желтый уровень террористической опасности
В Темрюкском районе Кубани ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 08.10.2022
В Темрюкском районе Кубани ввели желтый уровень террористической опасности
В Темрюкском районе Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности после ЧП на Крымском мосту, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:21
2022-10-08T20:09
краснодарский край
темрюкский район
россия
вениамин кондратьев
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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ТАМАНЬ, 8 окт — РИА Новости. В Темрюкском районе Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности после ЧП на Крымском мосту, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.Он также порекомендовал туристам выбирать другие направления для отдыха, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту. По словам Кондратьева, тем, кто сейчас уже приехал к мосту и оказался в пробке, окажут поддержку — их обеспечат горячим питанием и теплыми вещами.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры должны будут использовать Керченскую паромную переправу.В свою очередь, железнодорожное сообщение восстановили после семи часов вечера. Примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами. В 22:00 планируется запустить первый пассажирский состав.
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краснодарский край, темрюкский район, россия, вениамин кондратьев, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Краснодарский край, Темрюкский район, Россия, Вениамин Кондратьев, Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
19:21 08.10.2022 (обновлено: 20:09 08.10.2022)
 
В Темрюкском районе Кубани ввели желтый уровень террористической опасности

В Темрюкском районе Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ТАМАНЬ, 8 окт — РИА Новости. В Темрюкском районе Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности после ЧП на Крымском мосту, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Подписал "желтый уровень террористической опасности" в Темрюкском районе. <…> Будут повышенные меры (безопасности. — Прим. ред.), досмотр", — сказал он.

Он также порекомендовал туристам выбирать другие направления для отдыха, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту. По словам Кондратьева, тем, кто сейчас уже приехал к мосту и оказался в пробке, окажут поддержку — их обеспечат горячим питанием и теплыми вещами.
Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.
Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.
Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры должны будут использовать Керченскую паромную переправу.
В свою очередь, железнодорожное сообщение восстановили после семи часов вечера. Примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами. В 22:00 планируется запустить первый пассажирский состав.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 18:59
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
 
Краснодарский крайТемрюкский районРоссияВениамин КондратьевПроисшествияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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