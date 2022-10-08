https://ria.ru/20221008/krym-1822534754.html

Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму

Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022

Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму

Запасов продовольствия и топлива в Крыму достаточно, никаких угроз нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:44

2022-10-08T20:44

2022-10-08T20:44

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

республика крым

общество

происшествия

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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Запасов продовольствия и топлива в Крыму достаточно, никаких угроз нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Запасов продовольствия и топлива более чем достаточно. Крыму в этой части ничего не угрожает, логистика есть. Кроме того, прошу не забывать, у нас и сухопутный есть коридор - через новые субъекты РФ", - сказал Аксенов журналистам.

https://ria.ru/20221008/pereprava-1822532637.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, республика крым, общество, происшествия