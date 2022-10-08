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Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
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Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму
Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму
Запасов продовольствия и топлива в Крыму достаточно, никаких угроз нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:44
2022-10-08T20:44
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
республика крым
общество
происшествия
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Запасов продовольствия и топлива в Крыму достаточно, никаких угроз нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Запасов продовольствия и топлива более чем достаточно. Крыму в этой части ничего не угрожает, логистика есть. Кроме того, прошу не забывать, у нас и сухопутный есть коридор - через новые субъекты РФ", - сказал Аксенов журналистам.
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сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, республика крым, общество, происшествия
Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Общество, Происшествия
20:44 08.10.2022
 
Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму

Аксенов: запасов продовольствия и топлива в Крыму достаточно, никаких угроз нет

© РИА Новости Крым / Перейти в медиабанкАЗС на трассе "Таврида" в Крыму
АЗС на трассе Таврида в Крыму
© РИА Новости Крым
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АЗС на трассе "Таврида" в Крыму
Читать ria.ru в
ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Запасов продовольствия и топлива в Крыму достаточно, никаких угроз нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Запасов продовольствия и топлива более чем достаточно. Крыму в этой части ничего не угрожает, логистика есть. Кроме того, прошу не забывать, у нас и сухопутный есть коридор - через новые субъекты РФ", - сказал Аксенов журналистам.
Автомобили проходят проверку на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 20:29
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно
 
Сергей Аксенов (политик)ЧП на Крымском мостуРеспублика КрымОбществоПроисшествия
 
 
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