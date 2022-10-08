https://ria.ru/20221008/krym-1822534754.html
Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму
Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму
Запасов продовольствия и топлива в Крыму достаточно, никаких угроз нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:44
2022-10-08T20:44
2022-10-08T20:44
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
республика крым
общество
происшествия
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Запасов продовольствия и топлива в Крыму достаточно, никаких угроз нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Запасов продовольствия и топлива более чем достаточно. Крыму в этой части ничего не угрожает, логистика есть. Кроме того, прошу не забывать, у нас и сухопутный есть коридор - через новые субъекты РФ", - сказал Аксенов журналистам.
https://ria.ru/20221008/pereprava-1822532637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, республика крым, общество, происшествия
Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Общество, Происшествия
Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму
Аксенов: запасов продовольствия и топлива в Крыму достаточно, никаких угроз нет