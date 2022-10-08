https://ria.ru/20221008/krym-1822530138.html
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября - РИА Новости, 08.10.2022
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 октября, сообщил глава республики... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:16
2022-10-08T20:16
2022-10-08T20:19
республика крым
россия
происшествия
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Действие данного уровня истекало 8 октября.Кроме того, по его словам, решение затрагивает также объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации."Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20221008/krym-1822512408.html
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республика крым, россия, происшествия, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту
Республика Крым, Россия, Происшествия, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту
20:16 08.10.2022 (обновлено: 20:19 08.10.2022)
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до вечера 23 октября