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В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября - РИА Новости, 08.10.2022
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В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября - РИА Новости, 08.10.2022
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 октября, сообщил глава республики... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:16
2022-10-08T20:19
республика крым
россия
происшествия
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Действие данного уровня истекало 8 октября.Кроме того, по его словам, решение затрагивает также объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации."Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20221008/krym-1822512408.html
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республика крым, россия, происшествия, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту
Республика Крым, Россия, Происшествия, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту
20:16 08.10.2022 (обновлено: 20:19 08.10.2022)
 
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября

В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до вечера 23 октября

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЧП на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Действие данного уровня истекало 8 октября.
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 8 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, решение затрагивает также объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.
"Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе", - подчеркнул Аксенов.
Поезд на железнодорожном вокзале в Евпатории - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 18:48
Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток
 
Республика КрымРоссияПроисшествияСергей Аксенов (политик)ЧП на Крымском мосту
 
 
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