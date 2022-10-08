https://ria.ru/20221008/krym-1822530138.html

В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября

В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября - РИА Новости, 08.10.2022

В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 октября, сообщил глава республики... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:16

2022-10-08T20:16

2022-10-08T20:19

республика крым

россия

происшествия

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822455652_0:157:3172:1941_1920x0_80_0_0_5c158245f02b281493a751722e347f4b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Действие данного уровня истекало 8 октября.Кроме того, по его словам, решение затрагивает также объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации."Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20221008/krym-1822512408.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, россия, происшествия, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту