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КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
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КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста
КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста
Специалисты обследуют и восстанавливают железнодорожную инфраструктуру на Крымском мосту, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:07
2022-10-08T14:46
россия
национальный антитеррористический комитет рф
крымская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Специалисты обследуют и восстанавливают железнодорожную инфраструктуру на Крымском мосту, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, крымская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Крымская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
14:07 08.10.2022 (обновлено: 14:46 08.10.2022)
 
КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста

КЖД начала обследование железнодорожной инфраструктуры Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту
Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Специалисты обследуют и восстанавливают железнодорожную инфраструктуру на Крымском мосту, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.
"К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты", — уточнили там.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.
Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.
По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.
Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 13:44
На Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн
 
РоссияНациональный антитеррористический комитет РФКрымская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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