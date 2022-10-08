https://ria.ru/20221008/krym-1822461406.html

КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста

КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста

Специалисты обследуют и восстанавливают железнодорожную инфраструктуру на Крымском мосту, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:07

2022-10-08T14:07

2022-10-08T14:46

россия

национальный антитеррористический комитет рф

крымская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Специалисты обследуют и восстанавливают железнодорожную инфраструктуру на Крымском мосту, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.

https://ria.ru/20221008/most-1822457881.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, национальный антитеррористический комитет рф, крымская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту