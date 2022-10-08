https://ria.ru/20221008/krym-1822461406.html
КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста
КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста
Специалисты обследуют и восстанавливают железнодорожную инфраструктуру на Крымском мосту, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:07
2022-10-08T14:07
2022-10-08T14:46
россия
национальный антитеррористический комитет рф
крымская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Специалисты обследуют и восстанавливают железнодорожную инфраструктуру на Крымском мосту, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.
https://ria.ru/20221008/most-1822457881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальный антитеррористический комитет рф, крымская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Крымская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
14:07 08.10.2022 (обновлено: 14:46 08.10.2022)
КЖД начала обследование инфраструктуры Крымского моста
КЖД начала обследование железнодорожной инфраструктуры Крымского моста