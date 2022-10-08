https://ria.ru/20221008/krym-1822444756.html
Крым полностью обеспечен топливом и продовольствием, заверил Аксенов
Крым полностью обеспечен топливом и продовольствием, заверил Аксенов - РИА Новости, 08.10.2022
Крым полностью обеспечен топливом и продовольствием, заверил Аксенов
Крым полностью обеспечен топливом и продовольствием, никаких рисков нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:21
2022-10-08T12:21
2022-10-08T13:38
чп на крымском мосту
экономика
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Крым полностью обеспечен топливом и продовольствием, никаких рисков нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Хочу заверить крымчан, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия – более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, так же, как и причин для ажиотажа", - написал Аксенов в своем Telegram-канале."Мы в Крыму переживали и более сложные времена. Поэтому прошу всех набраться терпения, сохранять выдержку и спокойствие. Ситуация под контролем. Общими усилиями мы все преодолеем, никаких сомнений в этом нет", - подчеркнул он.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221008/krym-1822447014.html
https://ria.ru/20221008/turisty-1822444969.html
РИА Новости
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"Данное ЧП нас точно не подкосит": Аксенов записал видеообращение после взрыва на Крымском мосту
"Данное ЧП нас точно не подкосит": Аксенов записал видеообращение после взрыва на Крымском мосту
2022-10-08T12:21
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PT2M16S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чп на крымском мосту, экономика, сергей аксенов (политик)
ЧП на Крымском мосту, Экономика, Сергей Аксенов (политик)
12:21 08.10.2022 (обновлено: 13:38 08.10.2022)
Крым полностью обеспечен топливом и продовольствием, заверил Аксенов
Глава Крыма Аксенов заверил, что полуостров полностью обеспечен топливом и продовольствием