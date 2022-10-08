https://ria.ru/20221008/krym-1822444108.html

В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым

В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым - РИА Новости, 08.10.2022

В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым

Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:18

2022-10-08T12:18

2022-10-08T12:18

россия

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

общество

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МОСКВА, 8 лет - РИА Новости. Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ."Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен", - говорится в сообщении.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, общество