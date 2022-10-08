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В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым
В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым - РИА Новости, 08.10.2022
В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым
Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:18
2022-10-08T12:18
2022-10-08T12:18
россия
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
общество
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МОСКВА, 8 лет - РИА Новости. Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ."Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен", - говорится в сообщении.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, общество
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту, Общество
В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым
Минтранс: весь объем перевозок пассажиров и грузов в Крым будет обеспечен