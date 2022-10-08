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В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым - РИА Новости, 08.10.2022
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В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым
В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым - РИА Новости, 08.10.2022
В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым
Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:18
2022-10-08T12:18
россия
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
общество
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МОСКВА, 8 лет - РИА Новости. Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ."Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен", - говорится в сообщении.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, общество
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту, Общество
12:18 08.10.2022
 
В Минтрансе рассказали о перевозках пассажиров и грузов в Крым

Минтранс: весь объем перевозок пассажиров и грузов в Крым будет обеспечен

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВертолет тушит пожар на Крымском мосту
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
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МОСКВА, 8 лет - РИА Новости. Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
"Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Елена Иванова / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Елена Иванова
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Пожар на Крымском мосту
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
 
РоссияНациональный антитеррористический комитет РФЧП на Крымском мостуОбщество
 
 
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