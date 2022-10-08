https://ria.ru/20221008/krym-1822438207.html

На отдыхе в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов, сообщили в АТОР

На отдыхе в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов, сообщили в АТОР - РИА Новости, 08.10.2022

На отдыхе в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов, сообщили в АТОР

Более 50 тысяч туристов могут находиться в настоящее время на отдыхе в Крыму, туроператоры и органы власти ведут их подсчет, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:47

2022-10-08T11:47

2022-10-08T12:03

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

общество

чп на крымском мосту

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч туристов могут находиться в настоящее время на отдыхе в Крыму, туроператоры и органы власти ведут их подсчет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."По предварительным оценкам аналитической службы АТОР, в Крыму сейчас может находиться более 50 тысяч туристов, туроператоры и органы власти ведут их подсчет", - говорится в сообщении.В ассоциации уточнили, что более точные данные о количестве отдыхающих в отелях и санаториях Крыма, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП, в том числе клиентов туроператоров, будет опубликовано позже.

https://ria.ru/20221008/turizm-1822429057.html

https://ria.ru/20221008/krym-1822421135.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), общество, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф