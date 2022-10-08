https://ria.ru/20221008/krym-1822438207.html
На отдыхе в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов, сообщили в АТОР
На отдыхе в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов, сообщили в АТОР - РИА Новости, 08.10.2022
На отдыхе в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов, сообщили в АТОР
Более 50 тысяч туристов могут находиться в настоящее время на отдыхе в Крыму, туроператоры и органы власти ведут их подсчет, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:47
2022-10-08T11:47
2022-10-08T12:03
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
общество
чп на крымском мосту
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч туристов могут находиться в настоящее время на отдыхе в Крыму, туроператоры и органы власти ведут их подсчет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."По предварительным оценкам аналитической службы АТОР, в Крыму сейчас может находиться более 50 тысяч туристов, туроператоры и органы власти ведут их подсчет", - говорится в сообщении.В ассоциации уточнили, что более точные данные о количестве отдыхающих в отелях и санаториях Крыма, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП, в том числе клиентов туроператоров, будет опубликовано позже.
https://ria.ru/20221008/turizm-1822429057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), общество, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Общество, ЧП на Крымском мосту, Национальный антитеррористический комитет РФ
11:47 08.10.2022 (обновлено: 12:03 08.10.2022)
На отдыхе в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов, сообщили в АТОР
АТОР: в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов, туроператоры ведут их подсчет