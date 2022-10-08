https://ria.ru/20221008/krym-1822432656.html
Минэнерго Крыма заявило о достаточном запасе бензина и дизтоплива
Минэнерго Крыма заявило о достаточном запасе бензина и дизтоплива - РИА Новости, 08.10.2022
Минэнерго Крыма заявило о достаточном запасе бензина и дизтоплива
Запас бензина и дизтоплива в Крыму достаточный, ситуация с поставки находится под контролем, подвоз с материка будет осуществлен, сообщил министр топлива и... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:16
2022-10-08T11:16
2022-10-08T11:31
общество
республика крым
чп на крымском мосту
национальный антитеррористический комитет рф
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запас бензина и дизтоплива в Крыму достаточный, ситуация с поставки находится под контролем, подвоз с материка будет осуществлен, сообщил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь."Крым полностью обеспечен топливом. Нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный. Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется", - написал Коринь в своем Telegram-канале.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822433153.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Общество, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Национальный антитеррористический комитет РФ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
11:16 08.10.2022 (обновлено: 11:31 08.10.2022)
Минэнерго Крыма заявило о достаточном запасе бензина и дизтоплива
Минэнерго Крыма: ситуация с поставками бензина и топлива находится под контролем