https://ria.ru/20221008/krym-1822432656.html

Минэнерго Крыма заявило о достаточном запасе бензина и дизтоплива

Минэнерго Крыма заявило о достаточном запасе бензина и дизтоплива - РИА Новости, 08.10.2022

Минэнерго Крыма заявило о достаточном запасе бензина и дизтоплива

Запас бензина и дизтоплива в Крыму достаточный, ситуация с поставки находится под контролем, подвоз с материка будет осуществлен, сообщил министр топлива и... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:16

2022-10-08T11:16

2022-10-08T11:31

общество

республика крым

чп на крымском мосту

национальный антитеррористический комитет рф

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запас бензина и дизтоплива в Крыму достаточный, ситуация с поставки находится под контролем, подвоз с материка будет осуществлен, сообщил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь."Крым полностью обеспечен топливом. Нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный. Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется", - написал Коринь в своем Telegram-канале.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822433153.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика крым, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии)