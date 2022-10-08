https://ria.ru/20221008/krym-1822432400.html

Ограничений на продажу товаров в Крыму вводить не будут

Ограничений на продажу товаров в Крыму вводить не будут - РИА Новости, 08.10.2022

Ограничений на продажу товаров в Крыму вводить не будут

Ограничений на продажу товаров в Крыму вводить не будут, сообщила заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:14

2022-10-08T11:14

2022-10-08T11:29

общество

чп на крымском мосту

национальный антитеррористический комитет рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Ограничений на продажу товаров в Крыму вводить не будут, сообщила заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова.Ранее сообщалось, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет. При этом на продажу бакалейной группы товаров в целях избежания искусственного ажиотажа планировалось ввести ограничения."Причин для повышенного спроса нет . Ограничений товаров нет и вводится они не будут", - сказала Мезавцова, слова которой приводит пресс-служба министерства.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/krym-1822428690.html

https://ria.ru/20221008/krym-1822425909.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф