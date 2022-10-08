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Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничении продажи товаров - РИА Новости, 08.10.2022
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Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничении продажи товаров
Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничении продажи товаров - РИА Новости, 08.10.2022
Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничении продажи товаров
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности, пообещал разъяснения. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:58
2022-10-08T11:12
общество
республика крым
чп на крымском мосту
олег крючков
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности, пообещал разъяснения.Ранее пресс-служба министерства промышленной политики Крыма сообщила об ограничении отпуска товаров бакалейной группы до 3 кг в одни руки. При этом заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова сообщила, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет."Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", - написал Крючков в Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/krym-1822428690.html
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общество, республика крым, чп на крымском мосту, олег крючков, национальный антитеррористический комитет рф
Общество, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Олег Крючков, Национальный антитеррористический комитет РФ
10:58 08.10.2022 (обновлено: 11:12 08.10.2022)
 
Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничении продажи товаров

Советник главы Крыма пообещал разъяснить информацию об ограничении продажи товаров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖенщины в ТЦ "Южная Галерея" в Симферополе
Женщины в ТЦ Южная Галерея в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщины в ТЦ "Южная Галерея" в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности, пообещал разъяснения.
Ранее пресс-служба министерства промышленной политики Крыма сообщила об ограничении отпуска товаров бакалейной группы до 3 кг в одни руки. При этом заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова сообщила, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет.
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"Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", - написал Крючков в Telegram-канале.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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ОбществоРеспублика КрымЧП на Крымском мостуОлег КрючковНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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