10:58 08.10.2022 (обновлено: 11:12 08.10.2022)
Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничении продажи товаров
Советник главы Крыма пообещал разъяснить информацию об ограничении продажи товаров
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖенщины в ТЦ "Южная Галерея" в Симферополе
Женщины в ТЦ "Южная Галерея" в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности, пообещал разъяснения.
Ранее пресс-служба министерства промышленной политики Крыма сообщила об ограничении отпуска товаров бакалейной группы до 3 кг в одни руки. При этом заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова сообщила, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет.
"Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", - написал Крючков в Telegram-канале.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.