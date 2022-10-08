https://ria.ru/20221008/krym-1822430414.html

Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничении продажи товаров

Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничении продажи товаров - РИА Новости, 08.10.2022

Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничении продажи товаров

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности, пообещал разъяснения. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:58

2022-10-08T10:58

2022-10-08T11:12

общество

республика крым

чп на крымском мосту

олег крючков

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности, пообещал разъяснения.Ранее пресс-служба министерства промышленной политики Крыма сообщила об ограничении отпуска товаров бакалейной группы до 3 кг в одни руки. При этом заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова сообщила, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет."Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", - написал Крючков в Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/krym-1822428690.html

https://ria.ru/20221008/krym-1822425909.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика крым, чп на крымском мосту, олег крючков, национальный антитеррористический комитет рф