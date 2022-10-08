Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым создала оперштаб
Оператор по железнодорожным перевозкам в Крым "Гранд сервис экспресс" создал оперштаб
© РИА Новости / Виталий ТимкивПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым "Гранд сервис экспресс" заявила о создании оперативного штаба, решаются вопросы альтернативных возможностей перевозки пассажиров.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
"Создан оперативный штаб. Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма. Компания делает всё возможное, чтобы обеспечивать транспортное сообщение с полуостровом в текущих условиях", - говорится в сообщении.
По данным компании, в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма.