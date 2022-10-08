https://ria.ru/20221008/krym-1822427794.html

Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым создала оперштаб

Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым создала оперштаб - РИА Новости, 08.10.2022

Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым создала оперштаб

Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым "Гранд сервис экспресс" заявила о создании оперативного штаба, решаются вопросы альтернативных... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:36

2022-10-08T10:36

2022-10-08T10:36

национальный антитеррористический комитет рф

гранд сервис экспресс

происшествия

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым "Гранд сервис экспресс" заявила о создании оперативного штаба, решаются вопросы альтернативных возможностей перевозки пассажиров.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Создан оперативный штаб. Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма. Компания делает всё возможное, чтобы обеспечивать транспортное сообщение с полуостровом в текущих условиях", - говорится в сообщении.По данным компании, в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма.

https://ria.ru/20221008/krym-1822414845.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

национальный антитеррористический комитет рф, гранд сервис экспресс , происшествия, чп на крымском мосту