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Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым создала оперштаб - РИА Новости, 08.10.2022
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Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым создала оперштаб
Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым создала оперштаб - РИА Новости, 08.10.2022
Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым создала оперштаб
Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым "Гранд сервис экспресс" заявила о создании оперативного штаба, решаются вопросы альтернативных... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:36
2022-10-08T10:36
национальный антитеррористический комитет рф
гранд сервис экспресс
происшествия
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым "Гранд сервис экспресс" заявила о создании оперативного штаба, решаются вопросы альтернативных возможностей перевозки пассажиров.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Создан оперативный штаб. Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма. Компания делает всё возможное, чтобы обеспечивать транспортное сообщение с полуостровом в текущих условиях", - говорится в сообщении.По данным компании, в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма.
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национальный антитеррористический комитет рф, гранд сервис экспресс , происшествия, чп на крымском мосту
Национальный антитеррористический комитет РФ, Гранд Сервис Экспресс , Происшествия, ЧП на Крымском мосту
10:36 08.10.2022
 
Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым создала оперштаб

Оператор по железнодорожным перевозкам в Крым "Гранд сервис экспресс" создал оперштаб

© РИА Новости / Виталий ТимкивПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым "Гранд сервис экспресс" заявила о создании оперативного штаба, решаются вопросы альтернативных возможностей перевозки пассажиров.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
"Создан оперативный штаб. Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма. Компания делает всё возможное, чтобы обеспечивать транспортное сообщение с полуостровом в текущих условиях", - говорится в сообщении.
По данным компании, в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма.
Грузовой состав едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 08:52
Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов
 
Национальный антитеррористический комитет РФГранд Сервис ЭкспрессПроисшествияЧП на Крымском мосту
 
 
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