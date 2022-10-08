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Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы - РИА Новости, 08.10.2022
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Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы
Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы - РИА Новости, 08.10.2022
Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы
Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:25
2022-10-08T10:35
общество
россия
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы, сообщает Минтранс РФ.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы", - говорится в сообщении министерства, касающемся ЧП на Крымском мосту.
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общество, россия, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту
Общество, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту
10:25 08.10.2022 (обновлено: 10:35 08.10.2022)
 
Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы

Минтранс: для обеспечения Крыма товарами и продукцией задействовали новые схемы

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы, сообщает Минтранс РФ.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы", - говорится в сообщении министерства, касающемся ЧП на Крымском мосту.
Последствия взрыва на Крымском мосту
Вчера, 10:23
Минтранс приступил к оценке повреждений на Крымском мосту
 
ОбществоРоссияНациональный антитеррористический комитет РФЧП на Крымском мосту
 
 
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