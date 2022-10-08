https://ria.ru/20221008/krym-1822425909.html

Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы

Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы - РИА Новости, 08.10.2022

Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы

Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:25

2022-10-08T10:25

2022-10-08T10:35

общество

россия

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы, сообщает Минтранс РФ.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы", - говорится в сообщении министерства, касающемся ЧП на Крымском мосту.

https://ria.ru/20221008/most-1822425644.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту