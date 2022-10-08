https://ria.ru/20221008/krym-1822425909.html
Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы
Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы - РИА Новости, 08.10.2022
Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы
Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:25
2022-10-08T10:25
2022-10-08T10:35
общество
россия
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы, сообщает Минтранс РФ.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы", - говорится в сообщении министерства, касающемся ЧП на Крымском мосту.
https://ria.ru/20221008/most-1822425644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту
Общество, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту
10:25 08.10.2022 (обновлено: 10:35 08.10.2022)
Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы
Минтранс: для обеспечения Крыма товарами и продукцией задействовали новые схемы