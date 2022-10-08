https://ria.ru/20221008/krym-1822421135.html

Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов из-за ЧП

Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов из-за ЧП - РИА Новости, 08.10.2022

Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов из-за ЧП

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев, на фоне ЧП на Крымском мосту, продлить проживание туристов, у которых закончилось... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:47

2022-10-08T09:47

2022-10-08T09:47

туризм

сергей аксенов (политик)

республика крым

севастополь

национальный антитеррористический комитет рф

общество

туризм

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев, на фоне ЧП на Крымском мосту, продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в местах размещения.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, данная позиция согласована, в том числе, с правительством Севастополя.

https://ria.ru/20221008/most-1822419952.html

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республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, общество, туризм, новости - туризм, чп на крымском мосту