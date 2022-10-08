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Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов из-за ЧП - РИА Новости, 08.10.2022
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Туризм
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Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов из-за ЧП
Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов из-за ЧП - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов из-за ЧП
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев, на фоне ЧП на Крымском мосту, продлить проживание туристов, у которых закончилось... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:47
2022-10-08T09:47
туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
севастополь
национальный антитеррористический комитет рф
общество
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев, на фоне ЧП на Крымском мосту, продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в местах размещения.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, данная позиция согласована, в том числе, с правительством Севастополя.
https://ria.ru/20221008/most-1822419952.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, общество, туризм, новости - туризм, чп на крымском мосту
Туризм, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Севастополь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Общество, Туризм, Новости - Туризм, ЧП на Крымском мосту
09:47 08.10.2022
 
Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов из-за ЧП

Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов из-за ЧП на Крымском мосту

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев, на фоне ЧП на Крымском мосту, продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в местах размещения.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 09:32
Аксенов рассказал о тушении пожара на Крымском мосту
"Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, данная позиция согласована, в том числе, с правительством Севастополя.
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 08:59
Крымский мост оперативно восстановят, заявили в парламенте Крыма
 
ТуризмСергей Аксенов (политик)Республика КрымСевастопольНациональный антитеррористический комитет РФОбществоТуризмНовости - ТуризмЧП на Крымском мосту
 
 
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