https://ria.ru/20221008/krym-1822420492.html
В Госдуме назвали ЧП на Крымском мосту объявлением войны без правил
В Госдуме назвали ЧП на Крымском мосту объявлением войны без правил - РИА Новости, 08.10.2022
В Госдуме назвали ЧП на Крымском мосту объявлением войны без правил
Анонсируемый давно теракт на Крымской мосту - уже не просто вызов, а объявление войны без правил, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:36
2022-10-08T09:36
2022-10-08T10:36
олег морозов
чп на крымском мосту
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Анонсируемый давно теракт на Крымской мосту - уже не просто вызов, а объявление войны без правил, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Против нас ведётся неприкрытая террористическая война. Более того, анонсируемый давно теракт на Крымском мосту - это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", — сказал он.Морозов добавил, что в случае отсутствия "адекватного" ответа, подобные происшествия будут происходить чаще."Если промолчим в ответ и не дадим адекватного ответа, то подобные теракты будут множиться", - отметил он.
https://ria.ru/20221008/chp-1822418512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег морозов, чп на крымском мосту, единая россия, госдума рф
Олег Морозов, ЧП на Крымском мосту, Единая Россия, Госдума РФ
09:36 08.10.2022 (обновлено: 10:36 08.10.2022)
В Госдуме назвали ЧП на Крымском мосту объявлением войны без правил
Депутат Морозов назвал подрыв грузовика на Крымском мосту объявлением войны без правил
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Анонсируемый давно теракт на Крымской мосту - уже не просто вызов, а объявление войны без правил, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК
. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"Против нас ведётся неприкрытая террористическая война. Более того, анонсируемый давно теракт на Крымском мосту - это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", — сказал он.
Морозов добавил, что в случае отсутствия "адекватного" ответа, подобные происшествия будут происходить чаще.
"Если промолчим в ответ и не дадим адекватного ответа, то подобные теракты будут множиться", - отметил он.