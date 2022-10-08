https://ria.ru/20221008/krym-1822420492.html

В Госдуме назвали ЧП на Крымском мосту объявлением войны без правил

В Госдуме назвали ЧП на Крымском мосту объявлением войны без правил - РИА Новости, 08.10.2022

В Госдуме назвали ЧП на Крымском мосту объявлением войны без правил

Анонсируемый давно теракт на Крымской мосту - уже не просто вызов, а объявление войны без правил, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:36

2022-10-08T09:36

2022-10-08T10:36

олег морозов

чп на крымском мосту

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Анонсируемый давно теракт на Крымской мосту - уже не просто вызов, а объявление войны без правил, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Против нас ведётся неприкрытая террористическая война. Более того, анонсируемый давно теракт на Крымском мосту - это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", — сказал он.Морозов добавил, что в случае отсутствия "адекватного" ответа, подобные происшествия будут происходить чаще."Если промолчим в ответ и не дадим адекватного ответа, то подобные теракты будут множиться", - отметил он.

https://ria.ru/20221008/chp-1822418512.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег морозов, чп на крымском мосту, единая россия, госдума рф