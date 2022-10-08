https://ria.ru/20221008/krym-1822417177.html

Константинов заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы

Константинов заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы - РИА Новости, 08.10.2022

Константинов заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили "украинские вандалы". РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:05

2022-10-08T09:05

2022-10-08T09:49

республика крым

происшествия

чп на крымском мосту

владимир константинов

национальный антитеррористический комитет рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили "украинские вандалы"."Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели", — написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, "смерть и разрушение — единственное, что у них получается", в этом "вся суть киевского режима и украинского государства".Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролетах. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено.

https://ria.ru/20221008/most-1822415086.html

республика крым

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Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T09:05 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, происшествия, чп на крымском мосту, владимир константинов, национальный антитеррористический комитет рф