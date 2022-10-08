https://ria.ru/20221008/krym-1822417177.html
Константинов заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы
Константинов заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы - РИА Новости, 08.10.2022
Константинов заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили "украинские вандалы". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:05
2022-10-08T09:05
2022-10-08T09:49
республика крым
происшествия
чп на крымском мосту
владимир константинов
национальный антитеррористический комитет рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили "украинские вандалы"."Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели", — написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, "смерть и разрушение — единственное, что у них получается", в этом "вся суть киевского режима и украинского государства".Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролетах. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено.
https://ria.ru/20221008/most-1822415086.html
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры горящих цистерн на Крымском мосту
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
2022-10-08T09:05
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, чп на крымском мосту, владимир константинов, национальный антитеррористический комитет рф
Республика Крым, Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Владимир Константинов, Национальный антитеррористический комитет РФ
09:05 08.10.2022 (обновлено: 09:49 08.10.2022)
Константинов заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что мост повредили украинские вандалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил
, что Крымский мост повредили "украинские вандалы".
"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели", — написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, "смерть и разрушение — единственное, что у них получается", в этом "вся суть киевского режима и украинского государства".
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролетах. О пострадавших региональные власти не сообщали.
Движение по мосту временно приостановлено.