https://ria.ru/20221008/krym-1822413059.html

Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона

Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона - РИА Новости, 08.10.2022

Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона

Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:29

2022-10-08T08:29

2022-10-08T08:44

республика крым

происшествия

олег крючков

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763074234_0:234:3071:1961_1920x0_80_0_0_3a9b9df7d02b6adf54465b555d46b80d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено."Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221008/pereprava-1822413504.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, происшествия, олег крючков, чп на крымском мосту