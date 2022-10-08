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Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона - РИА Новости, 08.10.2022
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Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона - РИА Новости, 08.10.2022
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:29
2022-10-08T08:44
республика крым
происшествия
олег крючков
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено."Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
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республика крым, происшествия, олег крючков, чп на крымском мосту
Республика Крым, Происшествия, Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту
08:29 08.10.2022 (обновлено: 08:44 08.10.2022)
 
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона

Крымские власти о ЧП на мосту: полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Керченский пролив. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено.
"Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
08:31
Паромную переправу подготовили к запуску из-за ЧП на Крымском мосту
 
Республика КрымПроисшествияОлег КрючковЧП на Крымском мосту
 
 
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