https://ria.ru/20221008/krym-1822413059.html
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона - РИА Новости, 08.10.2022
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:29
2022-10-08T08:29
2022-10-08T08:44
республика крым
происшествия
олег крючков
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено."Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221008/pereprava-1822413504.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, олег крючков, чп на крымском мосту
Республика Крым, Происшествия, Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту
08:29 08.10.2022 (обновлено: 08:44 08.10.2022)
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщили власти региона
Крымские власти о ЧП на мосту: полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия