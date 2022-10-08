https://ria.ru/20221008/krym-1822412244.html
В Керчи после ЧП на мосту могут запустить паромную переправу
В Керчи после ЧП на мосту могут запустить паромную переправу - РИА Новости, 08.10.2022
В Керчи после ЧП на мосту могут запустить паромную переправу
В Крыму прорабатываются вопросы запуска паромной переправы в Керчи, а также альтернативные пути сообщения полуострова с материковой Россией, сообщил РИА Новости РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:18
2022-10-08T08:18
2022-10-08T08:44
керчь
происшествия
россия
керченский пролив
крымская железная дорога
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. В Крыму прорабатываются вопросы запуска паромной переправы в Керчи, а также альтернативные пути сообщения полуострова с материковой Россией, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, сообщили в "Крымской железной дороге". Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота."В настоящее время данная работа (запуск паромов) ведется, да. Все возможные альтернативные варианты прибытия и убытия в республику Крым прорабатываются, в том числе и паромы", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20221008/sudokhodstvo-1822409973.html
керчь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, происшествия, россия, керченский пролив, крымская железная дорога, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), чп на крымском мосту
Керчь, Происшествия, Россия, Керченский пролив, Крымская железная дорога, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), ЧП на Крымском мосту
08:18 08.10.2022 (обновлено: 08:44 08.10.2022)
В Керчи после ЧП на мосту могут запустить паромную переправу
Министр транспорта Крыма: в Керчи после ЧП на мосту могут запустить паромную переправу