https://ria.ru/20221008/krym-1822412244.html

В Керчи после ЧП на мосту могут запустить паромную переправу

В Керчи после ЧП на мосту могут запустить паромную переправу - РИА Новости, 08.10.2022

В Керчи после ЧП на мосту могут запустить паромную переправу

В Крыму прорабатываются вопросы запуска паромной переправы в Керчи, а также альтернативные пути сообщения полуострова с материковой Россией, сообщил РИА Новости РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:18

2022-10-08T08:18

2022-10-08T08:44

керчь

происшествия

россия

керченский пролив

крымская железная дорога

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/94/1562569443_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_79f24b3c292fe6ad81e187ba47841f31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. В Крыму прорабатываются вопросы запуска паромной переправы в Керчи, а также альтернативные пути сообщения полуострова с материковой Россией, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, сообщили в "Крымской железной дороге". Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота."В настоящее время данная работа (запуск паромов) ведется, да. Все возможные альтернативные варианты прибытия и убытия в республику Крым прорабатываются, в том числе и паромы", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20221008/sudokhodstvo-1822409973.html

керчь

россия

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

керчь, происшествия, россия, керченский пролив, крымская железная дорога, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), чп на крымском мосту