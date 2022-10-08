https://ria.ru/20221008/koridor-1822421713.html
Крым наладил сухопутный коридор через новые регионы
Крым наладил сухопутный коридор через новые регионы - РИА Новости, 08.10.2022
Крым наладил сухопутный коридор через новые регионы
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков на фоне перекрытия Крымского моста заявил, что полуостров наладил сухопутный коридор через новые... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:56
2022-10-08T09:56
2022-10-08T10:36
олег крючков
республика крым
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков на фоне перекрытия Крымского моста заявил, что полуостров наладил сухопутный коридор через новые регионы.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - написал Крючков в своем Telegram-канале. В частности, речь идет о сухопутном коридоре через новые регионы РФ - Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20221008/delo-1822421274.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, республика крым, чп на крымском мосту
Олег Крючков, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
09:56 08.10.2022 (обновлено: 10:36 08.10.2022)
Крым наладил сухопутный коридор через новые регионы
Советник Аксенова Крючков сообщил, что Крым наладил сухопутный коридор через новые регионы