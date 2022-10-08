https://ria.ru/20221008/koridor-1822421713.html

Крым наладил сухопутный коридор через новые регионы

Крым наладил сухопутный коридор через новые регионы - РИА Новости, 08.10.2022

Крым наладил сухопутный коридор через новые регионы

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков на фоне перекрытия Крымского моста заявил, что полуостров наладил сухопутный коридор через новые... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:56

2022-10-08T09:56

2022-10-08T10:36

олег крючков

республика крым

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков на фоне перекрытия Крымского моста заявил, что полуостров наладил сухопутный коридор через новые регионы.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - написал Крючков в своем Telegram-канале. В частности, речь идет о сухопутном коридоре через новые регионы РФ - Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20221008/delo-1822421274.html

республика крым

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Влада Копылова

олег крючков, республика крым, чп на крымском мосту