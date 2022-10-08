https://ria.ru/20221008/kontrol-1822544926.html

ФАС поручила усилить контроль за ценами на нефтепродукты в Крыму

ФАС поручила усилить контроль за ценами на нефтепродукты в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022

ФАС поручила усилить контроль за ценами на нефтепродукты в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила ажиотажного спроса и роста цен на топливо в Крыму и Севастополе, вместе с тем поручила своему... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T22:40

2022-10-08T22:40

2022-10-08T22:57

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

республика крым

севастополь

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила ажиотажного спроса и роста цен на топливо в Крыму и Севастополе, вместе с тем поручила своему подразделению на полуострове усилить контроль за ценами на нефтепродукты, сообщила служба.ФАС совместно с органами прокуратуры в субботу провела оперативные совещания по оценке ситуации со снабжением нефтепродуктами потребителей полуострова. По итогам совещаний в ведомстве сообщили, что "роста цен не выявлено, ажиотажный спрос после обеда не наблюдался, запасов нефтепродуктов достаточно для удовлетворения спроса".Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/krym-1822534754.html

россия

республика крым

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), республика крым, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту