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ФАС поручила усилить контроль за ценами на нефтепродукты в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
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ФАС поручила усилить контроль за ценами на нефтепродукты в Крыму
ФАС поручила усилить контроль за ценами на нефтепродукты в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
ФАС поручила усилить контроль за ценами на нефтепродукты в Крыму
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила ажиотажного спроса и роста цен на топливо в Крыму и Севастополе, вместе с тем поручила своему... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:40
2022-10-08T22:57
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
республика крым
севастополь
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила ажиотажного спроса и роста цен на топливо в Крыму и Севастополе, вместе с тем поручила своему подразделению на полуострове усилить контроль за ценами на нефтепродукты, сообщила служба.ФАС совместно с органами прокуратуры в субботу провела оперативные совещания по оценке ситуации со снабжением нефтепродуктами потребителей полуострова. По итогам совещаний в ведомстве сообщили, что "роста цен не выявлено, ажиотажный спрос после обеда не наблюдался, запасов нефтепродуктов достаточно для удовлетворения спроса".Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
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россия
республика крым
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), республика крым, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Республика Крым, Севастополь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
22:40 08.10.2022 (обновлено: 22:57 08.10.2022)
 
ФАС поручила усилить контроль за ценами на нефтепродукты в Крыму

ФАС поручила территориальному органу в Крыму усилить контроль за ценами на нефтепродукты

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник на автомобильной заправочной станции сети CRS в Симферополе
Сотрудник на автомобильной заправочной станции сети CRS в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник на автомобильной заправочной станции сети CRS в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила ажиотажного спроса и роста цен на топливо в Крыму и Севастополе, вместе с тем поручила своему подразделению на полуострове усилить контроль за ценами на нефтепродукты, сообщила служба.
"ФАС России поручила территориальному органу в Республике Крым и Севастополю усилить контроль за ценами на нефтепродукты. При выявлении роста цен - оперативно принимать меры и предоставлять информацию в ФАС России, ответственные органы власти Республики Крым и города Севастополя", - сообщили журналистам в ведомстве.
ФАС совместно с органами прокуратуры в субботу провела оперативные совещания по оценке ситуации со снабжением нефтепродуктами потребителей полуострова. По итогам совещаний в ведомстве сообщили, что "роста цен не выявлено, ажиотажный спрос после обеда не наблюдался, запасов нефтепродуктов достаточно для удовлетворения спроса".
Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
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Аксенов заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Республика КрымСевастопольНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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