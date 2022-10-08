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Больницы в Нью-Йорке выплатят компенсации 147 женщинам за домогательства - РИА Новости, 08.10.2022
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Больницы в Нью-Йорке выплатят компенсации 147 женщинам за домогательства
Больницы в Нью-Йорке выплатят компенсации 147 женщинам за домогательства - РИА Новости, 08.10.2022
Больницы в Нью-Йорке выплатят компенсации 147 женщинам за домогательства
Две больницы в американском Нью-Йорке объявили о совместном решении выплатить компенсации на сумму свыше 165 миллионов долларов 147 женщинам, пострадавшим от... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T04:02
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Две больницы в американском Нью-Йорке объявили о совместном решении выплатить компенсации на сумму свыше 165 миллионов долларов 147 женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств гинеколога Роберта Хаддена.Согласно данным медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (CUIMC), от действий Хаддена пострадали как минимум 226 женщин. В 2012 году гинеколога уволили, а в 2016 году он предстал перед судом, признал вину и лишился лицензии врача. В декабре 2021 года 79 пострадавшим женщинам выплатили компенсации на сумму 71,5 миллиона долларов."Медицинский центр Ирвинга при Колумбийском университете (CUIMC) и Пресвитерианская больница Нью-Йорка (NYP)… заявили, что они достигли соглашения с оставшейся группой из 147 бывших пациентов бывшего гинеколога Роберта Хаддена… Соглашение… учреждает компенсационный фонд в размере 165 081 000 долларов", - говорится в заявлении на сайте CUIMC.Отмечается, что сейчас Хадден ожидает разбирательства в суде федерального уровня по уголовному делу о перевозке восьми женщин между штатами США и сексуальном насилии над ними.
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в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
04:02 08.10.2022 (обновлено: 05:23 08.10.2022)
 
Больницы в Нью-Йорке выплатят компенсации 147 женщинам за домогательства

Больницы в Нью-Йорке объявили о выплатах 147 женщинам, пострадавшим от домогательств

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкВид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Вид Нью-Йорка. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Две больницы в американском Нью-Йорке объявили о совместном решении выплатить компенсации на сумму свыше 165 миллионов долларов 147 женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств гинеколога Роберта Хаддена.
Согласно данным медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (CUIMC), от действий Хаддена пострадали как минимум 226 женщин. В 2012 году гинеколога уволили, а в 2016 году он предстал перед судом, признал вину и лишился лицензии врача. В декабре 2021 года 79 пострадавшим женщинам выплатили компенсации на сумму 71,5 миллиона долларов.
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"Медицинский центр Ирвинга при Колумбийском университете (CUIMC) и Пресвитерианская больница Нью-Йорка (NYP)… заявили, что они достигли соглашения с оставшейся группой из 147 бывших пациентов бывшего гинеколога Роберта Хаддена… Соглашение… учреждает компенсационный фонд в размере 165 081 000 долларов", - говорится в заявлении на сайте CUIMC.
Отмечается, что сейчас Хадден ожидает разбирательства в суде федерального уровня по уголовному делу о перевозке восьми женщин между штатами США и сексуальном насилии над ними.
 
В миреНью-Йорк (город)США
 
 
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