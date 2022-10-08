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Мишустин подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту

Мишустин подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Мишустин подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:18

2022-10-08T11:18

2022-10-08T14:59

чп на крымском мосту

происшествия

марат хуснуллин

михаил мишустин

республика крым

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает Telegram-канал кабмина.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин", - отметили в правительстве.В состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ России, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.Президент РФ Владимир Путин в субботу поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Он получил доклады премьера РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Савельев и Куренков по поручению Путина выехали на место ЧП.В распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что в комиссию также вошли: заместитель Минобороны РФ Тимур Иванов, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, замгендиректора открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Евгений Шевцов.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, происшествия, марат хуснуллин, михаил мишустин, республика крым