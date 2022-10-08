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Мишустин подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Мишустин подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту
Мишустин подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Мишустин подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:18
2022-10-08T14:59
чп на крымском мосту
происшествия
марат хуснуллин
михаил мишустин
республика крым
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает Telegram-канал кабмина.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин", - отметили в правительстве.В состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ России, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.Президент РФ Владимир Путин в субботу поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Он получил доклады премьера РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Савельев и Куренков по поручению Путина выехали на место ЧП.В распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что в комиссию также вошли: заместитель Минобороны РФ Тимур Иванов, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, замгендиректора открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Евгений Шевцов.
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чп на крымском мосту, происшествия, марат хуснуллин, михаил мишустин, республика крым
ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Республика Крым
11:18 08.10.2022 (обновлено: 14:59 08.10.2022)
 
Мишустин подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту

Мишустин подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту, ее возглавил Хуснуллин

© РИА Новости / Елена Иванова / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Елена Иванова
Перейти в медиабанк
Пожар на Крымском мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает Telegram-канал кабмина.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин", - отметили в правительстве.
В состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ России, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
Президент РФ Владимир Путин в субботу поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Он получил доклады премьера РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Савельев и Куренков по поручению Путина выехали на место ЧП.
В распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что в комиссию также вошли: заместитель Минобороны РФ Тимур Иванов, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, замгендиректора открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Евгений Шевцов.
 
ЧП на Крымском мостуПроисшествияМарат ХуснуллинМихаил МишустинРеспублика Крым
 
 
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