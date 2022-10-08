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КНДР может провести новые ракетные пуски около 10 октября, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.10.2022
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КНДР может провести новые ракетные пуски около 10 октября, сообщают СМИ
КНДР может провести новые ракетные пуски около 10 октября, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.10.2022
КНДР может провести новые ракетные пуски около 10 октября, сообщают СМИ
Северная Корея может предпринять новые ракетные пуски или испытание ядерного оружия около 10 октября – Дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщил... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:02
2022-10-08T17:02
в мире
кндр (северная корея)
япония
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ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Северная Корея может предпринять новые ракетные пуски или испытание ядерного оружия около 10 октября – Дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве Японии.Правительство Японии считает, что новых провокаций Северной Кореи, включая ракетные пуски или испытание ядерного оружия, можно ожидать до или сразу после 10 октября.В частности, в 2016 году был произведен ракетный пуск через пять дней после годовщины, а в 2006 году в эти дни было проведено первое испытание ядерного оружия.Кроме того, Северная Корея остро отреагировала на совместные учения США и Южной Кореи, обвинив эти страны в создании угроз вокруг Корейского полуострова.Во вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через северную префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод. В северных префектурах Японии Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога в связи с пуском. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад. Ракета пролетела рекордное для северокорейских ракет расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров.Северная Корея с 25 сентября провела шесть ракетных пусков. Всего с начала года КНДР провела 24 ракетных пуска.Ранее сообщалось, что Северная Корея может провести седьмое испытание ядерного оружия в промежуток между 16 октября и 8 ноября.
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в мире, кндр (северная корея), япония
В мире, КНДР (Северная Корея), Япония
17:02 08.10.2022
 
КНДР может провести новые ракетные пуски около 10 октября, сообщают СМИ

NHK: КНДР может провести новые ракетные пуски или ядерные испытания около 10 октября

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
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ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Северная Корея может предпринять новые ракетные пуски или испытание ядерного оружия около 10 октября – Дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Правительство Японии считает, что новых провокаций Северной Кореи, включая ракетные пуски или испытание ядерного оружия, можно ожидать до или сразу после 10 октября.
В частности, в 2016 году был произведен ракетный пуск через пять дней после годовщины, а в 2006 году в эти дни было проведено первое испытание ядерного оружия.
Кроме того, Северная Корея остро отреагировала на совместные учения США и Южной Кореи, обвинив эти страны в создании угроз вокруг Корейского полуострова.
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Во вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через северную префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод. В северных префектурах Японии Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога в связи с пуском. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад. Ракета пролетела рекордное для северокорейских ракет расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров.
Северная Корея с 25 сентября провела шесть ракетных пусков. Всего с начала года КНДР провела 24 ракетных пуска.
Ранее сообщалось, что Северная Корея может провести седьмое испытание ядерного оружия в промежуток между 16 октября и 8 ноября.
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