https://ria.ru/20221008/kndr-1822492007.html

КНДР может провести новые ракетные пуски около 10 октября, сообщают СМИ

КНДР может провести новые ракетные пуски около 10 октября, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.10.2022

КНДР может провести новые ракетные пуски около 10 октября, сообщают СМИ

Северная Корея может предпринять новые ракетные пуски или испытание ядерного оружия около 10 октября – Дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщил... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:02

2022-10-08T17:02

2022-10-08T17:02

в мире

кндр (северная корея)

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fcbd7522759327c3e4e9c2f25f21726.jpg

ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Северная Корея может предпринять новые ракетные пуски или испытание ядерного оружия около 10 октября – Дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве Японии.Правительство Японии считает, что новых провокаций Северной Кореи, включая ракетные пуски или испытание ядерного оружия, можно ожидать до или сразу после 10 октября.В частности, в 2016 году был произведен ракетный пуск через пять дней после годовщины, а в 2006 году в эти дни было проведено первое испытание ядерного оружия.Кроме того, Северная Корея остро отреагировала на совместные учения США и Южной Кореи, обвинив эти страны в создании угроз вокруг Корейского полуострова.Во вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через северную префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод. В северных префектурах Японии Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога в связи с пуском. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад. Ракета пролетела рекордное для северокорейских ракет расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров.Северная Корея с 25 сентября провела шесть ракетных пусков. Всего с начала года КНДР провела 24 ракетных пуска.Ранее сообщалось, что Северная Корея может провести седьмое испытание ядерного оружия в промежуток между 16 октября и 8 ноября.

https://ria.ru/20221006/podderzhka-1821865559.html

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821855701.html

кндр (северная корея)

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кндр (северная корея), япония