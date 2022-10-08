https://ria.ru/20221008/kitay-1822436316.html
Пекин осудил новые ограничения США в отношении китайских компаний
Пекин осудил новые ограничения США в отношении китайских компаний - РИА Новости, 08.10.2022
Пекин осудил новые ограничения США в отношении китайских компаний
США злоупотребляют мерами экспортного контроля, чтобы подавлять китайские компании, сохраняя технологическую гегемонию, заявила на брифинге в субботу... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:38
2022-10-08T11:38
2022-10-08T11:38
экономика
технологии
сша
китай
пекин
мид кнр
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ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. США злоупотребляют мерами экспортного контроля, чтобы подавлять китайские компании, сохраняя технологическую гегемонию, заявила на брифинге в субботу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введение США новых ограничений на поставки китайским технологическим компаниям.Ранее американское министерство торговли сообщило, что США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Министерство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта "хай-тек"."Из-за необходимости сохранить технологическую гегемонию США злоупотребляют мерами экспортного контроля, чтобы злонамеренно блокировать и подавлять китайские компании", - сказала дипломат.Мао Нин подчеркнула, что эта практика отходит от принципа добросовестной конкуренции и идет вразрез с международными экономическими и торговыми нормами, а также не только наносит ущерб законным правам и интересам китайских компаний, но и затрагивает права и интересы американских компаний.Она добавила, что политизация научно-технической и торгово-экономической сфер не сможет остановить развитие Китая, но ударит по самим США.
https://ria.ru/20221004/ssha-1821324862.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220924/politika-1819190031.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сша, китай, пекин, мид кнр
Экономика, Технологии, США, Китай, Пекин, МИД КНР
Пекин осудил новые ограничения США в отношении китайских компаний
В Пекине осудили новые ограничения США в отношении китайских технологических компаний
ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. США злоупотребляют мерами экспортного контроля, чтобы подавлять китайские компании, сохраняя технологическую гегемонию, заявила на брифинге в субботу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введение США новых ограничений на поставки китайским технологическим компаниям.
Ранее американское министерство торговли сообщило, что США внесли 31 компанию из Китая
в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Министерство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта "хай-тек".
"Из-за необходимости сохранить технологическую гегемонию США злоупотребляют мерами экспортного контроля, чтобы злонамеренно блокировать и подавлять китайские компании", - сказала дипломат.
Мао Нин подчеркнула, что эта практика отходит от принципа добросовестной конкуренции и идет вразрез с международными экономическими и торговыми нормами, а также не только наносит ущерб законным правам и интересам китайских компаний, но и затрагивает права и интересы американских компаний.
Она добавила, что политизация научно-технической и торгово-экономической сфер не сможет остановить развитие Китая, но ударит по самим США.