https://ria.ru/20221008/kitay-1822436316.html

Пекин осудил новые ограничения США в отношении китайских компаний

Пекин осудил новые ограничения США в отношении китайских компаний - РИА Новости, 08.10.2022

Пекин осудил новые ограничения США в отношении китайских компаний

США злоупотребляют мерами экспортного контроля, чтобы подавлять китайские компании, сохраняя технологическую гегемонию, заявила на брифинге в субботу... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:38

2022-10-08T11:38

2022-10-08T11:38

экономика

технологии

сша

китай

пекин

мид кнр

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ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. США злоупотребляют мерами экспортного контроля, чтобы подавлять китайские компании, сохраняя технологическую гегемонию, заявила на брифинге в субботу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введение США новых ограничений на поставки китайским технологическим компаниям.Ранее американское министерство торговли сообщило, что США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Министерство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта "хай-тек"."Из-за необходимости сохранить технологическую гегемонию США злоупотребляют мерами экспортного контроля, чтобы злонамеренно блокировать и подавлять китайские компании", - сказала дипломат.Мао Нин подчеркнула, что эта практика отходит от принципа добросовестной конкуренции и идет вразрез с международными экономическими и торговыми нормами, а также не только наносит ущерб законным правам и интересам китайских компаний, но и затрагивает права и интересы американских компаний.Она добавила, что политизация научно-технической и торгово-экономической сфер не сможет остановить развитие Китая, но ударит по самим США.

https://ria.ru/20221004/ssha-1821324862.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220924/politika-1819190031.html

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китай

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, сша, китай, пекин, мид кнр