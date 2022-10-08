https://ria.ru/20221008/kiberbezopasnost-1822412368.html

Эксперт сообщила об опасности чат-ботов с фейковыми списками мобилизованных

Эксперт сообщила об опасности чат-ботов с фейковыми списками мобилизованных - РИА Новости, 08.10.2022

Эксперт сообщила об опасности чат-ботов с фейковыми списками мобилизованных

Каналы в Telegram распространяют ссылки на чат-боты, которые предлагают проверить, состоит ли человек в списках на частичную мобилизацию, а на самом деле так... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:20

2022-10-08T08:20

2022-10-08T08:30

технологии

александра пожарская

сергей шойгу

украина

россия

telegram

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Каналы в Telegram распространяют ссылки на чат-боты, которые предлагают проверить, состоит ли человек в списках на частичную мобилизацию, а на самом деле так мошенники собирают данные россиян, что несет угрозу как самим гражданам, так и их близким, при этом информация злоумышленников недостоверна, заявила РИА Новости эксперт фонда "За права заемщиков" Александра Пожарская."Есть чат-боты, которые собирают личные данные граждан. По категории "Проверка в списках на рассылку повестки" мы нашли три бота. По категории "Проверка в списках мобилизованных" - четыре. То есть гражданин вписывает свои данные, и бот выдает ему информацию о том, призовут его или нет, или есть он в списках мобилизованных или нет. Это мошенники, которые, пользуясь моментом, собирают личные данные граждан", - сказала она.Кроме того, в этих ботах можно посмотреть не только себя, но и любого человека, в том числе близкого, отметила эксперт. Она добавила, что таких ботов "совершенно точно гораздо больше", чем было выявлено на данный момент. "Ссылки на эти боты появляются каждый день и распространяются в совершенно разных чатах по технологии сарафанного радио, а также в не самых придирчивых каналах", - рассказала Пожарская.При этом она пояснила, что схема не новая и уже "проходила обкатку" после начала специальной военной операции. Только тогда легендой было то, что родственники могут узнать статус бойца, который отправился на СВО. "Никакой достоверной информации, как тогда, так и сейчас, в этих ботах нет", - подчеркнула Пожарская."Опасность в том, что под предлогом предоставления информации в бот отправляют персональные данные человека и значимую информацию о нем: профессию, статус, место работы, адрес регистрации, состав семьи и прочее. Потенциально разглашение такой информации несет угрозу не только безопасности граждан и их близких, но также и государственной безопасности", - полагает эксперт.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. Ранее портал "Объясняем.рф" уже сообщал, что в соцсетях распространяются фейковые списки, касающиеся частичной мобилизации - тогда это был список военно-учетно специальностей, обладатели которых якобы подлежат к призыву в первую очередь.

https://ria.ru/20220718/moshenniki-1803204191.html

https://ria.ru/20220926/rostov-1819663870.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, александра пожарская, сергей шойгу, украина, россия, telegram