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Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым - РИА Новости, 08.10.2022
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Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым
Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым - РИА Новости, 08.10.2022
Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по выяснению причин ЧП на Крымском мосту, сообщил, что в ближайшие часы вылетает на... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:29
2022-10-08T11:29
происшествия
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
республика крым
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по выяснению причин ЧП на Крымском мосту, сообщил, что в ближайшие часы вылетает на место."В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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происшествия, марат хуснуллин, чп на крымском мосту, республика крым
Происшествия, Марат Хуснуллин, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
11:29 08.10.2022
 
Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым

Вице-премьер Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым из-за ЧП на мосту

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по выяснению причин ЧП на Крымском мосту, сообщил, что в ближайшие часы вылетает на место.
"В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Кадры горящих цистерн на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 08:55
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
 
ПроисшествияМарат ХуснуллинЧП на Крымском мостуРеспублика Крым
 
 
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