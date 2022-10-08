https://ria.ru/20221008/khusnullin-1822434889.html

Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым

Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым - РИА Новости, 08.10.2022

Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по выяснению причин ЧП на Крымском мосту, сообщил, что в ближайшие часы вылетает на... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:29

2022-10-08T11:29

2022-10-08T11:29

происшествия

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

республика крым

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по выяснению причин ЧП на Крымском мосту, сообщил, что в ближайшие часы вылетает на место."В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/most-1822415086.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, марат хуснуллин, чп на крымском мосту, республика крым