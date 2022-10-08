https://ria.ru/20221008/khusnullin-1822434889.html
Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым
Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым - РИА Новости, 08.10.2022
Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по выяснению причин ЧП на Крымском мосту, сообщил, что в ближайшие часы вылетает на... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:29
2022-10-08T11:29
2022-10-08T11:29
происшествия
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
республика крым
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по выяснению причин ЧП на Крымском мосту, сообщил, что в ближайшие часы вылетает на место."В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/most-1822415086.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, марат хуснуллин, чп на крымском мосту, республика крым
Происшествия, Марат Хуснуллин, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым
Вице-премьер Хуснуллин сообщил, что в ближайшие часы вылетает в Крым из-за ЧП на мосту