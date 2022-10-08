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В Херсоне открыли горячую линию для желающих выехать в другие регионы - РИА Новости, 08.10.2022
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В Херсоне открыли горячую линию для желающих выехать в другие регионы
В Херсоне открыли горячую линию для желающих выехать в другие регионы - РИА Новости, 08.10.2022
В Херсоне открыли горячую линию для желающих выехать в другие регионы
Горячая линия открыта в Херсонской области для всех желающих выехать в другие приграничные регионы РФ, сообщает администрация региона. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:00
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херсонская область
россия
херсон
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Горячая линия открыта в Херсонской области для всех желающих выехать в другие приграничные регионы РФ, сообщает администрация региона.Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями и пожилых на отдых на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край.Там уточняется, что данная возможность действует в рамках договоренностей Херсонской области с другими субъектами РФ о выезде на отдых детей и их родителей, а также всех желающих.Узнать дополнительную информацию и получить консультацию можно по номеру телефона: +78003019999.
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херсонская область , россия, херсон, кирилл стремоусов
Херсонская область , Россия, Херсон, Кирилл Стремоусов
18:00 08.10.2022
 
В Херсоне открыли горячую линию для желающих выехать в другие регионы

В Херсонской области открыли горячую линию для желающих выехать в другие регионы России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне
Российский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости
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Российский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Горячая линия открыта в Херсонской области для всех желающих выехать в другие приграничные регионы РФ, сообщает администрация региона.
Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями и пожилых на отдых на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край.
"В рамках договоренностей Херсонской области с другими субъектами РФ о выезде на отдых в приграничные регионы РФ Правительство Херсонской области открыло горячую линию... для всех жителей Херсонской области, которые желают выехать в приграничные регионы Российской Федерации", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.
Там уточняется, что данная возможность действует в рамках договоренностей Херсонской области с другими субъектами РФ о выезде на отдых детей и их родителей, а также всех желающих.
Узнать дополнительную информацию и получить консультацию можно по номеру телефона: +78003019999.
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Херсонская областьРоссияХерсонКирилл Стремоусов
 
 
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