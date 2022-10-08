https://ria.ru/20221008/kherson-1822502748.html

В Херсоне открыли горячую линию для желающих выехать в другие регионы

В Херсоне открыли горячую линию для желающих выехать в другие регионы - РИА Новости, 08.10.2022

В Херсоне открыли горячую линию для желающих выехать в другие регионы

Горячая линия открыта в Херсонской области для всех желающих выехать в другие приграничные регионы РФ, сообщает администрация региона. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T18:00

2022-10-08T18:00

2022-10-08T18:00

херсонская область

россия

херсон

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Горячая линия открыта в Херсонской области для всех желающих выехать в другие приграничные регионы РФ, сообщает администрация региона.Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями и пожилых на отдых на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край.Там уточняется, что данная возможность действует в рамках договоренностей Херсонской области с другими субъектами РФ о выезде на отдых детей и их родителей, а также всех желающих.Узнать дополнительную информацию и получить консультацию можно по номеру телефона: +78003019999.

https://ria.ru/20220808/otdykh-1808083253.html

херсонская область

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херсонская область , россия, херсон, кирилл стремоусов