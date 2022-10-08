https://ria.ru/20221008/kherson-1822435444.html
ЧП в Крыму не отразится на обеспечении Херсонской области, сообщили власти
ЧП в Крыму не отразится на обеспечении Херсонской области, сообщили власти - РИА Новости, 08.10.2022
ЧП в Крыму не отразится на обеспечении Херсонской области, сообщили власти
ЧП на Крымском мосту не отразится на обеспечении Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости, в регионе созданы стратегические запасы... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:33
2022-10-08T11:33
2022-10-08T11:46
херсонская область
чп на крымском мосту
общество
национальный антитеррористический комитет рф
херсон
россия
сергей елисеев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ЧП на Крымском мосту не отразится на обеспечении Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости, в регионе созданы стратегические запасы топлива, медикаментов и продовольствия, заявил глава правительства области Сергей Елисеев.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Официально информирую жителей Херсонской области, что поводов для беспокойства нет, инцидент не отразится на обеспечении нашего региона продовольствием и товарами первой необходимости. В регионе также созданы стратегические запасы топлива, медикаментов и продовольствия. После ремонта Крымский мост возобновит свою работу", - приводятся слова Елисеев в Telegram-канале администрации региона.По его словам, снабжение Херсона и области будет осуществляться в прежнем режиме, Минтранс России уже налаживает альтернативные логистические маршруты, которые отработаны на случай ЧС.
https://ria.ru/20221008/krym-1822432400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , чп на крымском мосту, общество, национальный антитеррористический комитет рф, херсон, россия, сергей елисеев
Херсонская область , ЧП на Крымском мосту, Общество, Национальный антитеррористический комитет РФ, Херсон, Россия, Сергей Елисеев
11:33 08.10.2022 (обновлено: 11:46 08.10.2022)
ЧП в Крыму не отразится на обеспечении Херсонской области, сообщили власти
Власти Херсонской области: в регионе созданы стратегические запасы продовольствия