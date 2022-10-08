https://ria.ru/20221008/kherson-1822435444.html

ЧП в Крыму не отразится на обеспечении Херсонской области, сообщили власти

ЧП в Крыму не отразится на обеспечении Херсонской области, сообщили власти - РИА Новости, 08.10.2022

ЧП в Крыму не отразится на обеспечении Херсонской области, сообщили власти

ЧП на Крымском мосту не отразится на обеспечении Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости, в регионе созданы стратегические запасы... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:33

2022-10-08T11:33

2022-10-08T11:46

херсонская область

чп на крымском мосту

общество

национальный антитеррористический комитет рф

херсон

россия

сергей елисеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822434222_0:0:2193:1234_1920x0_80_0_0_2acd71b05fd8276a9ae80430b82f921b.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ЧП на Крымском мосту не отразится на обеспечении Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости, в регионе созданы стратегические запасы топлива, медикаментов и продовольствия, заявил глава правительства области Сергей Елисеев.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Официально информирую жителей Херсонской области, что поводов для беспокойства нет, инцидент не отразится на обеспечении нашего региона продовольствием и товарами первой необходимости. В регионе также созданы стратегические запасы топлива, медикаментов и продовольствия. После ремонта Крымский мост возобновит свою работу", - приводятся слова Елисеев в Telegram-канале администрации региона.По его словам, снабжение Херсона и области будет осуществляться в прежнем режиме, Минтранс России уже налаживает альтернативные логистические маршруты, которые отработаны на случай ЧС.

https://ria.ru/20221008/krym-1822432400.html

херсонская область

херсон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , чп на крымском мосту, общество, национальный антитеррористический комитет рф, херсон, россия, сергей елисеев