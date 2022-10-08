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Французов разгневало высказывание Байдена - РИА Новости, 08.10.2022
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Французов разгневало высказывание Байдена
Французов разгневало высказывание Байдена - РИА Новости, 08.10.2022
Французов разгневало высказывание Байдена
Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о ядерной угрозе. Свое мнение они выразили в комментариях к... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T01:25
2022-10-08T01:25
в мире
джо байден
россия
сша
франция
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о ядерной угрозе. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону."Типичный американский стиль: сеять хаос повсюду, чтобы создать атмосферу, вызывающую страх, из которой они могут извлечь выгоду!", - считает NGRZ."Байден точно не Цезарь. Он говорит это потому, что боится, что некоторые вещи всплывут наружу. И чтобы не быть в одиночестве, он подталкивает Запад к уничтожению России", - поддержал его RHESUS."Если бы тебя здесь не было, Джо, все было бы ОК! Не было бы никакой ядерной опасности! И если бы твои предшественники не разжигали войны по всему миру (Вьетнам, Афганистан, Ирак, Косово, Сирия и т. д.), оказывая помощь негодяям, мир был бы намного безопаснее!" - полагает Evysta."Кто такой Байден? Не он ли своими деньгами и оружием толкает украинцев на войну? Пожарный, разжигающий огонь", - резюмировал pierreZ.Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, джо байден, россия, сша, франция, украина
В мире, Джо Байден, Россия, США, Франция, Украина
01:25 08.10.2022
 
Французов разгневало высказывание Байдена

Читатели Le Figaro увидели в словах Байдена о ядерной угрозе желание посеять хаос

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о ядерной угрозе. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Ранее американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
"Типичный американский стиль: сеять хаос повсюду, чтобы создать атмосферу, вызывающую страх, из которой они могут извлечь выгоду!", - считает NGRZ.
"Байден точно не Цезарь. Он говорит это потому, что боится, что некоторые вещи всплывут наружу. И чтобы не быть в одиночестве, он подталкивает Запад к уничтожению России", - поддержал его RHESUS.
"Если бы тебя здесь не было, Джо, все было бы ОК! Не было бы никакой ядерной опасности! И если бы твои предшественники не разжигали войны по всему миру (Вьетнам, Афганистан, Ирак, Косово, Сирия и т. д.), оказывая помощь негодяям, мир был бы намного безопаснее!" - полагает Evysta.
"Кто такой Байден? Не он ли своими деньгами и оружием толкает украинцев на войну? Пожарный, разжигающий огонь", - резюмировал pierreZ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Слабоумный с кнопкой: американцы ответили испугавшемуся Армагеддона Байдену
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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