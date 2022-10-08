https://ria.ru/20221008/khaos-1822399524.html

Французов разгневало высказывание Байдена

Французов разгневало высказывание Байдена - РИА Новости, 08.10.2022

Французов разгневало высказывание Байдена

Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о ядерной угрозе. Свое мнение они выразили в комментариях к... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T01:25

2022-10-08T01:25

2022-10-08T01:25

в мире

джо байден

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о ядерной угрозе. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону."Типичный американский стиль: сеять хаос повсюду, чтобы создать атмосферу, вызывающую страх, из которой они могут извлечь выгоду!", - считает NGRZ."Байден точно не Цезарь. Он говорит это потому, что боится, что некоторые вещи всплывут наружу. И чтобы не быть в одиночестве, он подталкивает Запад к уничтожению России", - поддержал его RHESUS."Если бы тебя здесь не было, Джо, все было бы ОК! Не было бы никакой ядерной опасности! И если бы твои предшественники не разжигали войны по всему миру (Вьетнам, Афганистан, Ирак, Косово, Сирия и т. д.), оказывая помощь негодяям, мир был бы намного безопаснее!" - полагает Evysta."Кто такой Байден? Не он ли своими деньгами и оружием толкает украинцев на войну? Пожарный, разжигающий огонь", - резюмировал pierreZ.Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221007/bayden-1822296730.html

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в мире, джо байден, россия, сша, франция, украина