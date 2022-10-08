https://ria.ru/20221008/kater-1822541204.html
Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань
Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань - РИА Новости, 08.10.2022
Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань
Первый катер с более чем 100 пассажирами отправился через Керченский пролив из порта "Крым" на кубанский берег, сообщил представитель гавани. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:58
2022-10-08T21:58
2022-10-08T22:06
керченский пролив
керчь
чп на крымском мосту
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КЕРЧЬ, 8 окт — РИА Новости. Первый катер с более чем 100 пассажирами отправился через Керченский пролив из порта "Крым" на кубанский берег, сообщил представитель гавани.Он уточнил, что судно будет курсировать на постоянной основе.Запуск катеров для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем сегодня анонсировал министр транспорта республики Николай Лукашенко.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых машин возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Аксенов подчеркнул, что в течение суток вопрос о возможности их передвижения по мосту будет решен.В свою очередь, железнодорожное сообщение восстановили после семи часов вечера. Примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами. В 22:00 ожидается первый пассажирский состав.
https://ria.ru/20221008/pereprava-1822532637.html
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, керчь, чп на крымском мосту
Керченский пролив, Керчь, ЧП на Крымском мосту
21:58 08.10.2022 (обновлено: 22:06 08.10.2022)
Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань
Первый катер с более чем ста пассажирами отправился из порта "Крым" на кубанский берег
КЕРЧЬ, 8 окт — РИА Новости. Первый катер с более чем 100 пассажирами отправился через Керченский пролив из порта "Крым" на кубанский берег, сообщил представитель гавани.
Он уточнил, что судно будет курсировать на постоянной основе.
Запуск катеров для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем сегодня анонсировал министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.
Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых машин возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Аксенов подчеркнул, что в течение суток вопрос о возможности их передвижения по мосту будет решен.
В свою очередь, железнодорожное сообщение восстановили после семи часов вечера. Примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами. В 22:00 ожидается первый пассажирский состав.