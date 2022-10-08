Рейтинг@Mail.ru
Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/kater-1822541204.html
Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань
Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань - РИА Новости, 08.10.2022
Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань
Первый катер с более чем 100 пассажирами отправился через Керченский пролив из порта "Крым" на кубанский берег, сообщил представитель гавани. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:58
2022-10-08T22:06
керченский пролив
керчь
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805331658_352:0:2371:1136_1920x0_80_0_0_22f4c0d333bcc88bb7d9b340965a7a14.jpg
КЕРЧЬ, 8 окт — РИА Новости. Первый катер с более чем 100 пассажирами отправился через Керченский пролив из порта "Крым" на кубанский берег, сообщил представитель гавани.Он уточнил, что судно будет курсировать на постоянной основе.Запуск катеров для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем сегодня анонсировал министр транспорта республики Николай Лукашенко.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых машин возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Аксенов подчеркнул, что в течение суток вопрос о возможности их передвижения по мосту будет решен.В свою очередь, железнодорожное сообщение восстановили после семи часов вечера. Примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами. В 22:00 ожидается первый пассажирский состав.
https://ria.ru/20221008/pereprava-1822532637.html
керченский пролив
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805331658_216:0:2371:1616_1920x0_80_0_0_0526f89479c64f017dd1ba46561e9924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
керченский пролив, керчь, чп на крымском мосту
Керченский пролив, Керчь, ЧП на Крымском мосту
21:58 08.10.2022 (обновлено: 22:06 08.10.2022)
 
Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань

Первый катер с более чем ста пассажирами отправился из порта "Крым" на кубанский берег

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Паром в Керченском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕРЧЬ, 8 окт — РИА Новости. Первый катер с более чем 100 пассажирами отправился через Керченский пролив из порта "Крым" на кубанский берег, сообщил представитель гавани.
Он уточнил, что судно будет курсировать на постоянной основе.
Запуск катеров для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем сегодня анонсировал министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.
Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых машин возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Аксенов подчеркнул, что в течение суток вопрос о возможности их передвижения по мосту будет решен.
В свою очередь, железнодорожное сообщение восстановили после семи часов вечера. Примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами. В 22:00 ожидается первый пассажирский состав.
Автомобили проходят проверку на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 20:29
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно
 
Керченский проливКерчьЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала