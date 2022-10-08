https://ria.ru/20221008/ipoteka-1822395637.html
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк повысил ставки по ипотеке - РИА Новости, 08.10.2022
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк в субботу повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта: теперь минимальная ставка по таким кредитам составляет... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T00:08
2022-10-08T00:08
2022-10-08T05:20
экономика
сбербанк россии
ипотека
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сбербанк в субботу повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта: теперь минимальная ставка по таким кредитам составляет 10,4% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации.Стоимость ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном и вторичном рынках теперь выросла до 10,4% с 9,9%."Сбер" приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода, потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта", - сообщили в организации.В Сбербанке добавили, что ставки по госпрограммам остаются неизменными. Кроме того, ставки по ранее одобренным ипотечным кредитам сохраняются на период действия одобрения.Ряд крупных банков с конца сентября начал поднимать ставки по ипотеке, в том числе это сделали Альфа-банк, МКБ и "Зенит".
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экономика, сбербанк россии, ипотека
Экономика, Сбербанк России, Ипотека
00:08 08.10.2022 (обновлено: 05:20 08.10.2022)
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,5 процентного пункта
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сбербанк в субботу повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта: теперь минимальная ставка по таким кредитам составляет 10,4% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации.
Стоимость ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном и вторичном рынках теперь выросла до 10,4% с 9,9%.
"На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сбер
" приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода, потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта", - сообщили в организации.
В Сбербанке добавили, что ставки по госпрограммам остаются неизменными. Кроме того, ставки по ранее одобренным ипотечным кредитам сохраняются на период действия одобрения.
Ряд крупных банков с конца сентября начал поднимать ставки по ипотеке, в том числе это сделали Альфа-банк, МКБ и "Зенит".