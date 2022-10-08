https://ria.ru/20221008/ipoteka-1822395637.html

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке - РИА Новости, 08.10.2022

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк в субботу повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта: теперь минимальная ставка по таким кредитам составляет... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T00:08

2022-10-08T00:08

2022-10-08T05:20

экономика

сбербанк россии

ипотека

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сбербанк в субботу повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта: теперь минимальная ставка по таким кредитам составляет 10,4% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации.Стоимость ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном и вторичном рынках теперь выросла до 10,4% с 9,9%."Сбер" приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода, потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта", - сообщили в организации.В Сбербанке добавили, что ставки по госпрограммам остаются неизменными. Кроме того, ставки по ранее одобренным ипотечным кредитам сохраняются на период действия одобрения.Ряд крупных банков с конца сентября начал поднимать ставки по ипотеке, в том числе это сделали Альфа-банк, МКБ и "Зенит".

https://ria.ru/20220922/sberbank-1818668571.html

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экономика, сбербанк россии, ипотека