https://ria.ru/20221008/informirovanie-1822545807.html
Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста
Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста
Главам Крыма и Краснодарского края Сергею Аксенову и Вениамину Кондратьеву поручено информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:55
2022-10-08T22:55
2022-10-08T22:55
краснодарский край
марат хуснуллин
сергей аксенов (политик)
вениамин кондратьев
чп на крымском мосту
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главам Крыма и Краснодарского края Сергею Аксенову и Вениамину Кондратьеву поручено информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали, какая ситуация, если решат поехать по мосту", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221008/krym-1822534754.html
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краснодарский край, марат хуснуллин, сергей аксенов (политик), вениамин кондратьев, чп на крымском мосту, россия
Краснодарский край, Марат Хуснуллин, Сергей Аксенов (политик), Вениамин Кондратьев, ЧП на Крымском мосту, Россия
Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста
Хуснуллин поручил Аксенову и Кондратьеву информировать жителей о состоянии Крымского моста