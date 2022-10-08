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Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
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Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста
Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста
Главам Крыма и Краснодарского края Сергею Аксенову и Вениамину Кондратьеву поручено информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:55
2022-10-08T22:55
краснодарский край
марат хуснуллин
сергей аксенов (политик)
вениамин кондратьев
чп на крымском мосту
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главам Крыма и Краснодарского края Сергею Аксенову и Вениамину Кондратьеву поручено информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали, какая ситуация, если решат поехать по мосту", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
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краснодарский край, марат хуснуллин, сергей аксенов (политик), вениамин кондратьев, чп на крымском мосту, россия
Краснодарский край, Марат Хуснуллин, Сергей Аксенов (политик), Вениамин Кондратьев, ЧП на Крымском мосту, Россия
22:55 08.10.2022
 
Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста

Хуснуллин поручил Аксенову и Кондратьеву информировать жителей о состоянии Крымского моста

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главам Крыма и Краснодарского края Сергею Аксенову и Вениамину Кондратьеву поручено информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали, какая ситуация, если решат поехать по мосту", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
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Краснодарский крайМарат ХуснуллинСергей Аксенов (политик)Вениамин КондратьевЧП на Крымском мостуРоссия
 
 
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