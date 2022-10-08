https://ria.ru/20221008/informirovanie-1822545807.html

Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста

Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

Аксенову и Кондратьеву поручили информировать о состоянии Крымского моста

Главам Крыма и Краснодарского края Сергею Аксенову и Вениамину Кондратьеву поручено информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T22:55

2022-10-08T22:55

2022-10-08T22:55

краснодарский край

марат хуснуллин

сергей аксенов (политик)

вениамин кондратьев

чп на крымском мосту

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главам Крыма и Краснодарского края Сергею Аксенову и Вениамину Кондратьеву поручено информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали, какая ситуация, если решат поехать по мосту", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221008/krym-1822534754.html

краснодарский край

россия

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краснодарский край, марат хуснуллин, сергей аксенов (политик), вениамин кондратьев, чп на крымском мосту, россия