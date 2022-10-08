https://ria.ru/20221008/gallyutsinogeny-1822548744.html
Итальянец получил по ошибке семь килограммов галлюциногенов
Итальянец получил по ошибке семь килограммов галлюциногенов - РИА Новости, 08.10.2022
Итальянец получил по ошибке семь килограммов галлюциногенов
Житель итальянской Болоньи по ошибке получил коробку с 7 килограммами растительного сырья, содержащего сильнодействующее наркотическое вещество... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T23:45
2022-10-08T23:45
2022-10-08T23:45
болонья
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амазонка (река)
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РИМ, 8 окт – РИА Новости. Житель итальянской Болоньи по ошибке получил коробку с 7 килограммами растительного сырья, содержащего сильнодействующее наркотическое вещество диметилтриптамин, сообщила Corriere di Bologna.В минувший четверг итальянец ждал курьера, который должен был доставить ему пару заказанной в интернете обуви. Тот оставил у него дома две коробки вместо одной: во второй посылке оказались 13 свертков с "субстанцией растительного происхождения темно-зеленого цвета". Заподозрив неладное, мужчина отнес их в полицию.Как сообщается в заметке, диметилтриптамин является основой природного галлюциногена, используемого коренными народами бассейна реки Амазонки, где его принимают в виде напитка под названием аяуаска.Полицейские выяснили, что посылка предназначалась жителю Великобритании, а на Апеннины прибыла из-за ошибки почтовой службы. Полиция изъяла груз в ожидании результатов начатой проверки.
https://ria.ru/20221006/otravlenie-1822100564.html
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болонья, в мире, италия, амазонка (река), великобритания
Болонья, В мире, Италия, Амазонка (река), Великобритания
Итальянец получил по ошибке семь килограммов галлюциногенов
Corriere di Bologna: итальянец получил семь килограммов галлюциногенов вместе с обувью