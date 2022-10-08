https://ria.ru/20221008/fury-1822495443.html

В недействующем аэропорту в Керчи около 150 фур ожидают запуска парома

В недействующем аэропорту в Керчи около 150 фур ожидают запуска парома - РИА Новости, 08.10.2022

В недействующем аэропорту в Керчи около 150 фур ожидают запуска парома

Около 150 грузовиков находятся на территории недействующего аэропорта в Керчи в ожидании открытия паромной переправы, для водителей спасатели поставили палатки... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:27

2022-10-08T17:27

2022-10-08T17:27

россия

керчь

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

авто

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КЕРЧЬ, 8 окт – РИА Новости. Около 150 грузовиков находятся на территории недействующего аэропорта в Керчи в ожидании открытия паромной переправы, для водителей спасатели поставили палатки и раздают им воду, сообщает с места корреспондент РИА Новости.Грузовые машины, которые должны были покинуть Крым в субботу, собираются на территории недействующего аэропорта в Керчи. К 15:00, по оценке корреспондента РИА Новости, здесь собралось около 150 фур. На месте работают спасатели, они раздают водителям воду, развернули палатки. Как сообщили РИА Новости спасатели, через пару часов будет развернута полевая кухня."Нас сюда направили. Часть (грузовиков – ред.) стоит возле переправы. Рассчитываем на двое суток, не раньше. Стоим с грузом – скоропортящийся", - рассказал РИА Новости один из водителей грузовика.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/poezda-1822468887.html

россия

керчь

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россия, керчь, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, авто