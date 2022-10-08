https://ria.ru/20221008/fury-1822443335.html
Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, едущие из Крыма
Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, едущие из Крыма - РИА Новости, 08.10.2022
Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, едущие из Крыма
Водители грузовиков рассказали РИА Новости, что сотрудники ГИБДД останавливают фуры, идущие из Крыма в направлении Крымского моста. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:12
2022-10-08T12:12
2022-10-08T12:31
происшествия
керчь
гибдд мвд рф
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Водители грузовиков рассказали РИА Новости, что сотрудники ГИБДД останавливают фуры, идущие из Крыма в направлении Крымского моста."Фуры, которые едут из Крыма в сторону моста и Керчи, останавливают сотрудники ГИБДД", - рассказал РИА Новости один из водителей, отметив, что фуры скапливаются на больших стоянках и АЗС. По словам собеседника агентства, о том, как выехать за пределы Крыма, у него информации нет.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/krym-1822438207.html
керчь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, керчь, гибдд мвд рф, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту
Происшествия, Керчь, ГИБДД МВД РФ, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту
12:12 08.10.2022 (обновлено: 12:31 08.10.2022)
Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, едущие из Крыма
Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, которые едут в сторону Крымского моста