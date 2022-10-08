https://ria.ru/20221008/fsb-1822534930.html

Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста

Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста

Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:46

2022-10-08T20:46

2022-10-08T20:48

чп на крымском мосту

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

россия

керченский пролив

владимир путин

краснодарский край

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/krym-1822530138.html

россия

керченский пролив

краснодарский край

республика крым

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чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, россия, керченский пролив, владимир путин, краснодарский край, республика крым, происшествия