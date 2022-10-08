https://ria.ru/20221008/fsb-1822534930.html
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста
Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:46
2022-10-08T20:46
2022-10-08T20:48
чп на крымском мосту
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
россия
керченский пролив
владимир путин
краснодарский край
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
https://ria.ru/20221008/krym-1822530138.html
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чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, россия, керченский пролив, владимир путин, краснодарский край, республика крым, происшествия
ЧП на Крымском мосту, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Керченский пролив, Владимир Путин, Краснодарский край, Республика Крым, Происшествия
20:46 08.10.2022 (обновлено: 20:48 08.10.2022)
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста