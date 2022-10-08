Рейтинг@Mail.ru
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/fsb-1822534930.html
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста
Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:46
2022-10-08T20:48
чп на крымском мосту
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
россия
керченский пролив
владимир путин
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822517771_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_2987dca5da0daa3d6a58c374f23a813a.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
https://ria.ru/20221008/krym-1822530138.html
россия
керченский пролив
краснодарский край
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822517771_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_ab68e251325320c644240ca648fce803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, россия, керченский пролив, владимир путин, краснодарский край, республика крым, происшествия
ЧП на Крымском мосту, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Керченский пролив, Владимир Путин, Краснодарский край, Республика Крым, Происшествия
20:46 08.10.2022 (обновлено: 20:48 08.10.2022)
 
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации мер защиты Крымского моста

Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста

© Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста
© Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Кремля.
"Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации", - говорится в тексте указа.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 20:16
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября
 
ЧП на Крымском мостуСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФРоссияКерченский проливВладимир ПутинКраснодарский крайРеспублика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала