23:38 08.10.2022 (обновлено: 00:59 09.10.2022)
WP: одна из стран Европы "неприлично наживается" на украинском конфликте
Обозреватель WP Раухала заявила, что Норвегия неприлично обогащается на украинском кризисе
© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Западные эксперты пристыдили Норвегию за "агрессивное" обогащение на украинском конфликте, пишет обозреватель The Washington Post Эмили Раухала.
Как отмечается в статье, по мере нарастания энергетического кризиса, усугубившегося после обострения ситуации в Восточной Европе, эта скандинавская страна стала играть все более заметную роль в топливной безопасности континента.
Вместе с тем Осло "неприлично" наживается на ЕС, считают критики. В этом году королевство получит 109 миллиардов долларов от нефтяного сектора — на 82 миллиарда больше, чем в прошлом. Большая часть суммы пойдет в суверенный фонд национального благосостояния, который уже преодолел отметку в триллион долларов.
Норвежские власти, в свою очередь, отвергают все обвинения в спекуляциях и заявляют, что цена на ресурс неизбежно высокая из-за дефицита на рынке.
После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. Ситуацию усугубила также остановка основного российского газопровода, снабжавшего континент. Экспорт газа по "Северному потоку" полностью прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". В России отметили, что газоперекачивающие агрегаты Siemens не удастся отремонтировать из-за санкционных мер.
В конце сентября на магистралях "Северных потоков" произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Однако министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать Москве в участии в расследовании произошедшей диверсии.