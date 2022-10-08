https://ria.ru/20221008/evropa-1822548436.html

WP: одна из стран Европы "неприлично наживается" на украинском конфликте

WP: одна из стран Европы "неприлично наживается" на украинском конфликте - РИА Новости, 09.10.2022

WP: одна из стран Европы "неприлично наживается" на украинском конфликте

Западные эксперты пристыдили Норвегию за "агрессивное" обогащение на украинском конфликте, пишет обозреватель The Washington Post Эмили Раухала. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-08T23:38

2022-10-08T23:38

2022-10-09T00:59

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европа

россия

норвегия

евросоюз

siemens

северный поток

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Западные эксперты пристыдили Норвегию за "агрессивное" обогащение на украинском конфликте, пишет обозреватель The Washington Post Эмили Раухала.Как отмечается в статье, по мере нарастания энергетического кризиса, усугубившегося после обострения ситуации в Восточной Европе, эта скандинавская страна стала играть все более заметную роль в топливной безопасности континента.Вместе с тем Осло "неприлично" наживается на ЕС, считают критики. В этом году королевство получит 109 миллиардов долларов от нефтяного сектора — на 82 миллиарда больше, чем в прошлом. Большая часть суммы пойдет в суверенный фонд национального благосостояния, который уже преодолел отметку в триллион долларов.Норвежские власти, в свою очередь, отвергают все обвинения в спекуляциях и заявляют, что цена на ресурс неизбежно высокая из-за дефицита на рынке.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. Ситуацию усугубила также остановка основного российского газопровода, снабжавшего континент. Экспорт газа по "Северному потоку" полностью прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". В России отметили, что газоперекачивающие агрегаты Siemens не удастся отремонтировать из-за санкционных мер.В конце сентября на магистралях "Северных потоков" произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Однако министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать Москве в участии в расследовании произошедшей диверсии.

https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html

https://ria.ru/20221008/zapad-1822521916.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, европа, россия, норвегия, евросоюз, siemens, северный поток